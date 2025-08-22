Panasonic inicia la producción de baterías para coches eléctricos en su fábrica construida por ACS en Kansas

Panasonic Energy ha iniciado la producción en su nueva fábrica de celda cilíndrica de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, construida por un equipo de empresa conjunta de Turner (filial de ACS) y Yates Construction. La fábrica está ubicada en De Soto, a las afueras de Kansas City en Estados Unidos.

"Construida en un terreno de unos 300 acres -el equivalente a más de 225 campos de fútbol americano- la fábrica de Kansas representa el compromiso a largo plazo de Panasonic Energy con la inversión y el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos a través de un modelo dual en Japón y Norteamérica", ha detallado la compañía en un comunicado.

Panasonic aspira a establecer una capacidad de producción anual de aproximadamente 32 GWh en el futuro.

La factoría es la segunda con la que cuenta la compañía japonesa en la región tras la inauguración en 2017 de otra en Nevada.

Con la introducción de líneas de producción que ahorran mano de obra, se espera que la fábrica de Kansas alcance una productividad aproximadamente un 20% superior a la de la fábrica de Nevada, que emplea a más de 4.000 personas y ha entregado más de 11.000 millones de celdas hasta la fecha.

En esta línea, Kazuo Tadanobu, CEO de Panasonic Energy, ha señalado que "la apertura de nuestra fábrica de Kansas marca un gran hito en nuestra trayectoria para ampliar la producción avanzada de baterías en Estados Unidos. Este logro no habría sido posible sin el sólido apoyo de nuestros socios locales y del Estado de Kansas".

Y ha añadido que "juntos estamos acelerando la transición a la electrificación, reforzando cadenas de suministro regionales y formando a la próxima generación de especialistas en baterías. Esta instalación representa no solo nuestro compromiso con la región, sino también una base para la colaboración e innovación a largo plazo en EEUU".

Turner se adjudicó el proyecto de Panasonic en marzo de 2023. Estados Unidos es ya el principal mercado de ACS.