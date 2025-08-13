Sacyr aumenta su porfolio de proyectos en España con 830 nuevas viviendas en Málaga, Barcelona y Madrid

Sacyr continúa reforzando su presencia en el mercado residencial español tras adjudicarse varios contratos de edificación por valor de 245 millones de euros, que supondrán la construcción de 830 viviendas en Málaga, Madrid y Barcelona.

Entre las adjudicaciones más relevantes se encuentra el Residencial Zitizen, en el Distrito Zeta de Málaga, encargado por Metrovacesa. El proyecto, que abarca las fases I y II, contempla 157 viviendas distribuidas en dos edificios con piscina, sala gourmet, espacio zen, zonas ajardinadas y áreas de juego. El conjunto cuenta con dos plantas bajo rasante y seis alturas sobre la planta baja.

En la misma zona, Sacyr levantará para Aedas Homes el Residencial Zeta Avenue, compuesto por 124 viviendas repartidas en dos edificios rectangulares de planta baja, seis plantas sobre rasante y dos bajo rasante.

Para esta misma promotora, la constructora desarrollará otros dos proyectos como la Residencial Finley, en el nuevo barrio de Los Ahijones (Madrid), con 103 viviendas plurifamiliares, 162 plazas de aparcamiento, zonas verdes y piscina.

También el proyecto The Alchemist-Unika, en Marbella, con 60 viviendas distribuidas en seis bloques con sótano, planta baja, primera y segunda planta, incluyendo solárium o áticos.

Costa del Sol

En la Costa del Sol, Sacyr también ejecutará para Rivestia Costa del Sol las dos fases de The Sky Marbella, en Benahavis: la fase 1 de contención y estructura, y la fase 2 de arquitectura e instalaciones. Este lujoso complejo contará con 50 viviendas de alta gama distribuidas en seis bloques, cada una con piscina privada en la terraza.

Otro proyecto en Marbella será la construcción de las Villas Karl Lagerfeld para Sierra Blanca Estates. Se trata de cinco residencias de lujo, diseñadas por el icónico modista, con superficies entre 1.045 y 1.385 metros cuadrados, repartidas en cuatro niveles (sótano, planta baja, primera planta y azotea accesible).

En Torrox, también en la provincia de Málaga, la empresa edificará Célere Duna Beach III, para Via Célere. Este conjunto residencial en primera línea de playa ofrecerá 153 viviendas en dos bloques (88 y 65 unidades), con tres alturas, urbanización privada, piscina, gimnasio y sala social gourmet.

En Barcelona, Sacyr levantará Area Montesa, en Esplugues de Llobregat, un edificio para Neinor Homes con 178 viviendas en dos torres de catorce plantas unidas por un cuerpo central de siete. El complejo incluirá baja y altillo con locales comerciales y cuatro sótanos destinados a aparcamiento público.

Con estas adjudicaciones, Sacyr fortalece su cartera de obra, que en junio de 2025 alcanzaba 10.811 millones de euros, lo que supone un incremento del 2% respecto a finales de 2024.