FlatironDragados ubicará en Georgia su sede corporativa en Estados Unidos

FlatironDragados, la segunda mayor empresa de ingeniería civil de Estados Unidos dependiente de Grupo ACS, ha seleccionado el área metropolitana de Atlanta (Georgia) para ubicar su nueva sede corporativa en el país.

"Esta decisión subraya la confianza de la compañía en el dinámico entorno empresarial de Georgia y su prestigio como centro de negocios", ha explicado la compañía en un comunicado.

La nueva sede, cuya mudanza está prevista para finales de año, se ubica en el entorno empresarial en Perimeter Summit, a unos 24 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

FlatironDragados ocupará la planta superior del edificio y contará con aproximadamente 2.300 metros cuadrados de espacio de oficinas de vanguardia.

La oficina contará con tecnología avanzada para facilitar reuniones virtuales fluidas, fomentar la colaboración y un fuerte sentido de comunidad.

Peter Davoren, presidente de FlatironDragados, ha apuntado que "esto representa un nuevo y emocionante capítulo para nuestra empresa y crea oportunidades de crecimiento para nuestro equipo".

"Esperamos aprovechar el talento excepcional de la región, asociarnos con las mejores empresas de construcción civil y promover soluciones que forjen infraestructura sostenible y resiliente en toda Norteamérica”, ha añadido el consejero delegado.

Contratista en Georgia

La compañía se está consolidando como un importante contratista en Georgia.

Así, en colaboración con ACS Infrastructure y otros socios de construcción, FlatironDragados se encuentra en las primeras etapas del proyecto de carriles exprés de la SR 400, valorado en 4.600 millones de dólares (unos 3.965 millones de euros al cambio actual), una importante iniciativa que mejorará la movilidad en toda el área metropolitana de Atlanta.

Javier Sevilla, consejero delegado de FlatironDragados, ha destacado que "ubicar nuestra sede en Georgia es un paso estratégico que refleja nuestra visión a largo plazo".

El director ejecutivo ha apuntado que “la amplia cartera de talento y la ubicación de Georgia la convierten en el lugar ideal para que FlatironDragados crezca y preste servicio a sus clientes".

Las acciones de Grupo ACS cerraron con un precio de 63,10 euros por título, lo que significa volver a clausurar una jornada en máximos. En la sesión del lunes, los títulos de la constructora se revalorizaron un 1,37%.