Cimic (ACS) modernizará un tramo clave de la Eastern Freeway en Melbourne
La compañía espera que las obras finalicen en 2028.
Cimic, la filial australiana de ACS, ha sido seleccionada por la agencia estatal Major Road Projects Victoria para llevar a cabo la modernización del tramo de la Eastern Freeway comprendido entre Tram Road y Springvale Road, en Melbourne.
La compañía ha detallado en un comunicado que el proyecto, que se ejecutará en consorcio con BMD Constructions y Arup, busca mejorar la conectividad en el noreste de la ciudad y reducir los tiempos de viaje de los automovilistas.
Según estimaciones oficiales, las obras permitirán acortar hasta en 11 minutos el trayecto entre Springvale Road y Hoddle Street, además de facilitar el enlace con el futuro North East Link y la M80 Ring Road en Greensborough.
La iniciativa también contempla mejoras para peatones y ciclistas, con nuevos pasos y sendas.
El presidente ejecutivo de Cimic, Juan Santamaría, ha subrayado que estas mejoras serán "críticas para ofrecer un mayor acceso en los suburbios orientales de Melbourne"
Y ha destacado su integración con los principales ejes viales de la región.
Está previsto que las obras finalicen en 2028.