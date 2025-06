Sigüenza toma mando en Sacyr con el reto de ganar músculo, reducir deuda y repartir 225 millones en dividendos

En la junta general de accionistas celebrada ese jueves, el nuevo CEO, con el respaldo de los accionistas, se sentó por primera vez junto al presidente, Manuel Manrique. Ambos trasladaron a los inversores su compromiso de “hacer realidad nuestro sueño del gran Sacyr”.

Los nuevos proyectos adjudicados han elevado las previsiones de dividendos futuros de Sacyr en 1.000 millones de euros, hasta alcanzar los 17.000 millones, lo que supone 6,5 veces el valor de mercado actual de la compañía.

Entre estos contratos destacan cinco grandes concesiones en 2024, con una inversión conjunta de casi 6.000 millones de euros: la Ciudad de la Salud en Turín (Italia), el Anillo Vial de Lima (Perú), la Ruta 68 y Rutas del Itata (Chile) y los aeropuertos de Atacama y Antofagasta (Chile).

La actividad no se ha frenado en 2025. En los primeros meses del año, la compañía ha firmado contratos relevantes como la red de autopistas de Asunción (Paraguay), ha iniciado la operación del aeropuerto de Atacama y de la Ruta del Itata, y ha firmado la concesión del mayor proyecto de reutilización de agua para minería de Latinoamérica.

Además, Sacyr ha sido preseleccionada para competir por dos grandes concesiones de autopistas en Estados Unidos, con inversiones previstas de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares cada una.

Según los responsables de la constructora, “recibir dividendos crecientes de nuestras concesiones para poder reinvertir cada vez más en nuevos proyectos, completando el círculo virtuoso con la rotación de activos, es nuestro secreto”.

De hecho, en el primer trimestre de 2025, Sacyr ha invertido 135 millones de euros en capital para concesiones, con previsión de llegar a 300 millones al cierre del ejercicio.

El segundo eje de la estrategia de Sacyr es la reducción del endeudamiento. Parte de los fondos obtenidos con la reciente venta de sus mayores activos en explotación en Colombia -una operación valorada en 1.600 millones de dólares entre capital y deuda- se destinarán directamente a amortizar deuda, mientras que el resto se orientará a nuevas inversiones.

Actualmente, la mayoría de la deuda del grupo está asociada a proyectos con project finance, sin recurso a la matriz, y sólo 146 millones corresponden a deuda con recurso, según el propio Manrique.

El ratio de esta última se sitúa ya en torno al 0,4, por debajo del objetivo de mantenerlo en menos de 1. “Estamos en el camino correcto y seguiremos avanzando en esta dirección”, afirmó el presidente.

Como parte de su estrategia de rotación de activos a medio plazo, Sacyr también prepara la salida al mercado de Voreantis, la filial en la que agrupará sus concesiones más maduras, con el objetivo de incorporar a un socio financiero y minoritario.

El calendario apunta al lanzamiento de la operación entre finales de 2025 y principios de 2026. Eso sí, los líderes de Sacyr han dejado claro que “si hay revuelo" y las condiciones no son propicias, no pasa nada si no se cumple ese calendario, pues "las necesidades de inversión ya están cubiertas”.

Dividendo