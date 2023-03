El consejo de Ferrovial decidió el traslado a Países Bajos dejando al margen "cuestiones personales" de Rafael del Pino

Los ataques del Gobierno no preocupan en Ferrovial. Fuentes consultadas explican que su decisión de mudarse a Países Bajos es firme ya que sus dirigentes consideran que es la mejor opción para la empresa. No es de extrañar, entonces, que quienes conocen cómo se ha gestado la decisión insistan en que el consejo se ha basado en datos e inputs de la multinacional y "no en las cuestiones personales de su presidente", Rafael del Pino.

Es la respuesta ante los ataques deslizados este jueves por parte del Gobierno hacia la figura del máximo accionista de la empresa de servicios. Aseguran que el movimiento de Ferrovial responde al interés de Del Pino de evitar pagar sus tributos en España y huir así, entre otras cosas, del gravamen temporal a las grandes fortunas. ¿Y cómo piensa hacerlo? Pues, según Moncloa, trasladando su domicilio fiscal personal a Países Bajos. Desde Ferrovial evitan hacer comentarios respecto a este tema y se limitan a recordar que en todo momento el grupo hará frente a sus obligaciones tributarias con España ya que su actividad aquí no va a parar. Sin embargo, otras fuentes recuerdan -con cierta sorna- que "existen otras fórmulas más sencillas" para reducir la factura fiscal de Del Pino que trasladar la sede de la compañía para, después, mudarse él. Restan, por tanto, importancia a los ataques desde el Ejecutivo, que han ido en aumento desde que el pasado martes Ferrovial comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que trasladaba su sede fiscal a Ámsterdam. Un anuncio que se trasladó al mismo tiempo al mercado y al Ejecutivo, pues fue en ese momento cuando comenzaron los contactos con Presidencia y Economía. Las formas no han gustado nada en Moncloa y, desde entonces, las acusaciones de deslealtad por parte de miembros del Gobierno han sido constantes. La última llegaba por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien desde Dinamarca, ha asegurado que "los empresarios tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino". El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Dinamarca. EFE Unas críticas en las que insistía en el II Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL-El Digital de Castilla-La Mancha, la ministra de Ciencia, Diana Morant quien aseguraba también que el Ejecutivo "trabajará para tratar de revertir" el adiós a España de la sede corporativa de Ferrovial. Esos intentos del Ejecutivo no parece que vayan a fructificar. Este jueves Ferrovial enviaba a la CNMV el Proyecto de fusión inversa que va a llevar a cabo, y que se va a someter a votación de los accionistas de la compañía. Una muestra más de que la decisión está más que adoptada. Fuentes de mercado ven muy poco probable que pueda haber una marcha atrás, y muestran también su sorpresa por cuestionar que Del Pino tome la decisión por puro interés personal. Recuerdan que en estos momentos su sede fiscal a título personal está en Madrid, por lo que tendrá que abonar el impuesto de grandes fortunas de 2022. También, por ahora, el de 2023. Incluso, aunque se fuera a mitad de año -algo que no es tan sencillo, recuerdan-, tendrá que abonar la parte correspondiente. Parece, por tanto, un argumento endeble de cara a la defensa de una posición que perjudica al Gobierno en términos de imagen como país. No hay que olvidar que Ferrovial cuenta con 5.000 trabajadores en España, y es una de las empresas con mayor proyección internacional de su sector junto a ACS y Sacyr. El proyecto de fusión De hecho, en el Proyecto de fusión remitido a CNMV la compañía explica que su salida responde a la necesidad de buscar "mejores condiciones de financiación". "Los Países Bajos tienen, y han tenido durante décadas, las mejores calificaciones crediticias (...)", afirma Ferrovial en su reciente comunicado a la CNMV. "La solidez financiera y la estabilidad del país son dos grandes fortalezas de la economía neerlandesa", indica. Justifica así su adiós a España, aunque insiste en que su intención es la de mantener sus operaciones locales, así como la cotización en el mercado español (Ibex 35), así como en la bolsa holandesa y, a futuro, la de Estados Unidos.