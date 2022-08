Por qué Ferrovial se plantea vender su 25% de Heathrow: falta de dividendo y choques con las autoridades inglesas

Son ya 16 los años que lleva Ferrovial como mayor accionista en el aeropuerto de Heathrow. Y parece que ‘se rompió el amor’. Según Reuters, la firma presidida por Rafael del Pino está estudiando la venta del 25% de las acciones que posee en la actualidad.

El aeropuerto londinense está considerado una de las ‘joyas de la corona’ de Ferrovial. La otra es la autopista canadiense 407 ETR. De llegar a buen puerto la operación (el fondo francés Ardian y el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí PIF serían las ‘novias’), la compañía dirigida por Ignacio Madridejos se desprendería de su principal activo aeroportuario en operación.

Pero ¿cuáles son los motivos que impulsan a Ferrovial a dar este paso? Aquí entran en juego una serie de factores. Para empezar, el negocio de los aeropuertos ha sido duramente golpeado por la pandemia. Así, y durante el primer semestre de 2022, representaron un tercio del Ebitda de la multinacional española. Antes de la llegada del virus, significaban el 45%.

Dividendos

Por lo que respeta a Heathrow, en particular, desde el segundo trimestre de 2020 no reparte dividendos. Entonces fueron 29 millones de euros del primer trimestre. La pandemia desinfló el número de pasajeros de manera brutal. Si en 2019 fueron 80,8 millones, en 2020 se situó en 22,1 millones, para bajar en 2021 hasta los 19,4 millones.

Cierto que en 2022, en el primer semestre, ha llegado a los 26 millones de viajeros. De seguir la progresión en el segundo, se alcanzaría la previsión de 52,8 millones hecha por la autoridad aeroportuaria. Aún así, supondría el 65% de actividad previa a la pandemia.

Con estas cifras, Ferrovial no va a ser capaz de cumplir con su Plan Horizon 2020-2024. El mismo estimaba unos ingresos de 720 millones de euros procedentes de aeropuertos y otros servicios. De momento, se han quedado en los 29 millones ya reseñados.

Si se echa la vista todavía más atrás, de 2019 a 2021, los dividendos que ha recibido la multinacional procedentes de autopistas suman 1.283 millones. En el caso de aeropuertos, esa cifra es de 191 millones de euros. Por tanto, autopistas multiplica por seis los dividendos frente a aeropuertos.

Enfrentamiento

Heathrow volverá a tener pérdidas este año. Así lo han adelantado las autoridades de la infraestructura. E, incluso, no atisban cuándo volverá a tener beneficios y dividendos. Lo que sí tienen claro son las pérdidas ocasionadas por la pandemia: 4.720 millones de euros.

Por si fuera poco, no hay ‘buen rollo’ entre el aeropuerto y la Autoridad de Aviación Civil (CAA). Heathrow anhelaba que las tarifas por pasajero estuvieran entre las 32 y las 43 libras. La autoridad británica ha anunciado que la tarifa de 30 libras por pasajero no sólo no subirá sino que bajará en 2026 a 26 libras.

Tal es el choque entre ambos, que Aviación Civil dijo que, durante la pandemia, “los accionistas de Heathrow no aportaron financiación en contraste con lo que ocurrió con otros negocios similares”. Y les atacó diciendo que, entre 2012 y 2020, se repartieron 4.000 millones de euros en dividendos.

La respuesta del aeropuerto fue que los inversiones solo ponen dinero encima de la mesa “si obtienen un retorno razonable a su dinero”. Como este retorno no existe en estos momentos, ni así va a ser por lo menos hasta 2026, razón de más para que Ferrovial ‘salga volando’.

Escepticismo

Fue el pasado año, concretamente en la presentación de los resultados del tercer trimestre, cuando Ignacio Castejón, su director financiero, fue claro. En concreto, dijo que era “muy escéptico sobre el apetito de aportar más capital a Heathrow”. Desde su adquisición en 2006, Ferrovial ha invertido más de 12.000 millones de euros en el aeropuerto.

Según explicó a los analistas, y mirando al pasado, “los resultados no han sido muy positivos desde el punto de vista de rentabilidad de las acciones. Yo diría, de hecho, que son negativos”. Todo un aviso a navegantes.

Un avión sale del aeropuerto de Heathrow.

Volviendo al capítulo dividendos, fue el año 2014 cuando Ferrovial cosechó los mayores de su historia en sus aeropuertos: 314 millones. Al año siguiente fueron 132 millones, y en 2016, 134 millones. Un salto cualitativo llegó en 2017, con 137 millones, para volver a bajar en 2018 y 20919, cuando llegaron a 191 millones en ambos. En 2020 fueron los 29 millones antes citados, y en 2021, no hubo.

En la actualidad, y según J.P. Morgan, el valor de Heathrow es de unos 24.300 millones de euros, incluidas deudas. La participación de Ferrovial, por su parte, vale unos 611 millones de euros. Cantidad que Barclays eleva hasta los 1.500 millones. Ahí podría estar la horquilla de venta.

Heathrow es, con datos de julio de la empresa OAG, el quinto aeropuerto del mundo por volumen de pasajeros. La aventura de Ferrovial en el aeropuerto arrancó en 2006, cuando compró una participación indirecta del 55,87% en Heathrow Airport Holdings. En 2012 vendió en 10,6% a Qatar Holding LLC, y al año siguiente, redujo su participación hasta el 25% actual.

Tras Ferrovial, es el fondo catarí el que tiene el mayor porcentaje de acciones (20%). Le siguen la canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (12,62%), el fondo soberano de Singapur (11,2%), Alinda Capital Partners de Estados Unidos (11,18%), China Investment Corporation (10%) y Universities Superannuation Scheme (10%).

