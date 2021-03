La banca acreedora mueve ficha para trocear Abengoa antes de que llegue el administrador concursal

Las próximas semanas podrían ser frenéticas para Abengoa y todas sus sociedades. Un periodo en el que la banca acreedora quiere acelerar la venta de activos en filiales no concursadas como Abenewco 1 para así poder cobrar parte de la deuda de 6.000 millones de euros de la compañía. Todo ello antes de la llegada del administrador concursal.

Según las fuentes consultadas por este diario, en el pool bancario liderado por el Banco Santander se teme que el nuevo administrador o una nueva gestión de la compañía pueda impulsar una quita millonaria, lo que terminaría perjudicando sus intereses.

Por ello, dentro de este grupo de acreedores crecen las presiones para poder vender cuanto antes muchos de los activos más valiosos de la compañía, la mayoría de ellos en el extranjero y agrupados en la filial Abenewco 1.

Esta opción es técnicamente posible porque se haría sobre compañías no concursadas -solo se ha declarado el concurso en la matriz- y porque los acuerdos de los bancos con Abengoa incluyen la ejecución de avales en menos de 48 horas.

Una situación que ya han denunciado los accionistas minoritarios que acusan al sindicato bancario de querer "trocear" la compañía. El grupo liderado por Clemente Fernández indica que los acreedores quieren aprovechar el desgobierno que se ha producido tras la declaración del concurso de acreedores y el bloqueo judicial de la Junta Extraordinaria de Accionistas que este jueves hubiese entregado la gestión a este grupo.

Fondo americano

AbengoaShares, con el 16% del capital, tenía los votos suficientes para desbancar al actual presidente Juan Pablo López-Bravo, pero la justicia desconvocó la Junta a la espera de la llegada del nuevo administrador concursal.

En una carta enviada a los sindicatos de Abengoa este lunes, los minoritarios advirtieron que los actuales directivos están preparando la venta de la filial Abenewco 1 hacia un fondo de inversión americano que, al parecer, "va a realizar una oferta inicial de 35 millones que será seguida de otros 30 millones para determinadas obras y 100 millones para comprar deuda financiera".

"Es decir, realmente la oferta no aporta cifras que puedan generar futuro para la compañía, ya que el grueso no entraría en la filial. Este tipo de fondos americanos son maximizadores de capital, o sea, que no tendrán en cuenta ni a personas ni a proveedores no necesarios para su nueva estructura", indican. Una acusación que está en la línea de las informaciones confirmadas por este diario.

De hecho, hace dos semanas el Banco Santander se quedó con la planta de cogeneración A3T de México, valorada en 800 millones de euros y uno de sus activos estrella de Abengoa.

El pasado 21 de diciembre, los accionistas de la compañía A3T Luxco 2 recibieron por parte de la entidad financiera la notificación para el ejercicio de la call option de acuerdo con los contratos firmados el 25 de abril de 2019.

Planta en Sudáfrica

De esta manera, Banco Santander, como tenedor del 'bono A3T convertible' tenía garantizada una opción de compra del 99,99% de las acciones de A3T Luxco 2. El ejercicio de la opción se realizó el pasado 7 de febrero, pese a que se conoció días antes de que declarara el concurso de acreedores.

Esta misma semana otra de las filiales de Abengoa ha firmado un acuerdo con el grupo internacional Engie para la venta de su participación (40%) en la planta termosolar Xina Solar One, de 100 MW (megavatios), construida por Abengoa en Sudáfrica.

Como parte del acuerdo, Engie África también adquiere el 40% de la sociedad de O&M de Abengoa que actualmente se encarga de la operación y mantenimiento de la planta. Abengoa se mantiene como accionista de esta compañía con una participación del 46%.

La compañía asegura que "la firma de la venta de esa planta se produjo antes de la solicitud del concurso, por lo que la operación está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones".

Pero no será lo único. La intención de Abengoa, apoyada por la banca acreedora, es vender todavía cinco plantas solares más en India, Argelia, Ghana y Sudáfrica, con los que espera obtener liquidez. Los activos a la venta están en manos de Abenewco 1 y otras filiales, ya que la matriz concursada no tiene activos desde que fuese vaciada tras la refinanciación de 2017.

Operaciones patrimoniales

Los minoritarios indican que cualquier venta sería recurrible porque no tendrían el consentimiento del administrador concursal y estamos hablando de empresas filiales que reúnen el patrimonio de la matriz.

De hecho, este administrador también podría decidir el concurso en cascada de todas las filiales. Del mismo modo, las operaciones patrimoniales realizadas hasta dos años antes de la declaración de un concurso están sometidas a posibles acciones de reintegración.