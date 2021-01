Los restos de Filomena y el riesgo de inundaciones por la lluvia ponen en alerta las cuentas de las aseguradoras

Las previsiones de lluvia para esta semana ponen sobre la mesa otro riesgo latente asociado a los restos de Filomena en las zonas más afectadas. Los bloques de hielo y restos de árboles acumulados, en el mejor de los casos en las aceras, pueden provocar inundaciones.

En estos momentos, muchas alcantarillas están obstruidas por placas de hielo. Aquellas que han limpiado los operarios municipales, la UME o los vecinos también corren el peligro de colapsarse si la lluvia arrastra los restos de árboles, nieve y basura que aún permanecen en las vías. Ya que falló la previsión con Filomena y todavía se están contabilizando los daños, quizá sea conveniente recordar que las inundaciones han costado a las aseguradoras 4.222 millones de euros desde el año 2000, más de 6.000 millones desde 1987.

El proceso en estos casos, requiere una pequeña explicación para los no iniciados en el mundo asegurador. En España, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) es el organismo encargado de cubrir los llamados riesgos extraordinarios, que suelen ser atentados terroristas o algunas catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, etc.). De titularidad pública, recibe una pequeña parte de cada seguro para combatir riesgos cuyas consecuencias pueden ser tan graves que una aseguradora sola no podría asumir.

Por tanto, cuando hay una catástrofe natural y el bien o la persona afectada tiene un seguro el que paga es el Consorcio de Compensación de Seguros. Por ejemplo, si hay una riada, se inunda su casa y la tiene asegurada, el pagador que aparece en el ingreso por la indemnización es el CCS.

El fenómeno más dañino

En la última estadística de riesgos extraordinarios que ha publicado el CCS, relativa a 2019, evidencia las graves consecuencias que provocan las inundaciones en nuestro país. De los diez mayores eventos por indemnización que recoge en su serie histórica (1971-2019), ocho tuvieron que ver con este fenómeno. La más grave de todas, las inundaciones que sufrieron Cantabria, País Vasco y Navarra en agosto de 1983 con casi 850 millones de euros en indemnizaciones.

Al abrir el análisis a toda la serie histórica (1987-2019), las inundaciones han provocado en nuestro país más de la mitad de los expedientes registrados (706.000) y un coste en indemnizaciones superior a los 6.000 millones de euros (71,2% del total) por riesgos extraordinarios, según los datos del CSS.

Datos globales de daños por riesgos extraordinarios según la causa del siniestro en el periodo 1987-2019. CCS

Al enfocar las consecuencias en solo este siglo, los 4.222 millones de euros pagados por inundaciones desde el año 2000 a asegurados se reparten entre daños en los bienes (4.113,3 millones de euros), pérdidas pecuniarias (105,6 millones de euros desde 2004) y daños en las personas (cuatro millones de euros). La indemnización anual media realizada por el CCS en el periodo 2010/2018 ha sido de 185 millones de euros.

Los daños en los bienes (objetos asegurados como comercios, casas y coches) es la partida más elevada. Las inundaciones representan el 47% de todos los expedientes presentados desde 1971 y el 64,6% de las indemnizaciones.

En el caso de las pérdidas pecuniarias, compensación por algún impedimento físico que impide el desarrollo de una actividad comercial o empresarial en un negocio, el consorcio las cubre desde la primera década de los 2000. La cuantía es mucho menor con respecto a los daños en bienes, pero su peso en el total similar: 105,6 millones de euros en indemnizaciones (59,2%) y 4.715 expedientes (64%) desde 2004 por inundaciones.

Por último, los daños a personas se refieren a muerte por inundaciones. Desde el año 2000 han fallecido en España 92 individuos por este fenómeno y la industria del seguro ha pagado cuatro millones de euros en indemnizaciones. En este apartado, el terrorismo ha supuesto el 89,9% de las indemnizaciones en toda la serie histórica.

Mejor prevenir

Visto el daño que provocan las inundaciones y el coste para las aseguradoras, ¿qué se puede hacer? La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) presentaron en diciembre un plan de inversiones por valor de 100.428 millones de euros para la modernización de las infraestructuras en el país. La lucha contra las inundaciones está entre ellas.

En concreto, el plan de Seopan y Tecniberia propone 147 actuaciones por un importe total de 1.397 millones de euros (sin IVA) repartidas en medidas de prevención (798 millones de euros) y construcción de presas (599 millones de euros). Además de reducir los daños, crearían casi 20.000 empleos, unos ingresos para las arcas públicas de 684 millones de euros y una actividad económica de casi 2.700 millones de euros.