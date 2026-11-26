Kutxabank se convierte en el undécimo banco que abre Bizum Pay en España
Aún faltan por unirse Santander, Deutsche Bank o neobancos como Revolut, Trade Republic o N26.
Los clientes podrán usar la app de Kutxabank y la aplicación Bizum Pay.
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Kutxabank activa Bizum Pay para permitir a sus clientes pagar en comercios físicos acercando el móvil al datáfono desde la cuenta bancaria.
El servicio estará disponible a través de la app de Kutxabank en dispositivos Android y mediante la aplicación Bizum Pay tanto en Android como en iOS.
Kutxabank es la undécima entidad en España en lanzar este método, sumándose a otros bancos como CaixaBank, BBVA, ING o Cajamar.
Los TPVs de los comercios clientes de Kutxabank se actualizarán automáticamente sin requerir adaptaciones adicionales por parte de los establecimientos.
Kutxabank ha activado Bizum Pay para permitir pagos desde la cuenta con solo acercar el móvil al datáfono, simplificando el pago en comercios físicos. Los clientes pueden pagar vía la app de Kutxabank (Android) o la app Bizum Pay (Android e iOS), evitando tarjeta y PIN en pagos compatibles.
Ninguno adicional: los TPV de Kutxabank reciben una actualización automática que habilita Bizum Pay, por lo que los establecimientos con terminal ya pueden aceptar pagos sin realizar adaptaciones.
La incorporación suma cobertura bancaria al servicio y facilita la adopción en más comercios y clientes de Kutxabank; refuerza la red de bancos integrados junto a entidades como CaixaBank, BBVA y otros que ya activaron Bizum Pay.
Siguen sin integrarlo entidades como Santander, Deutsche Bank y neobancos como Revolut, Trade Republic y N26; según la cobertura, esas entidades aún están analizando su adhesión y podrían sumarse en los próximos meses.
El despliegue ha sido gradual: primeras incorporaciones como CaixaBank, BBVA, Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter, Abanca e Ibercaja fueron las más rápidas, luego se sumaron ING y Cajamar y ahora Kutxabank, completando once bancos.
Kutxabank ha activado la funcionalidad de pago con Bizum en comercios físicos y tiendas (Bizum Pay), desde la cuenta bancaria, con tan sólo acercar el móvil al TPV (datáfono).
Los clientes de la entidad podrán usar dos canales para realizar los pagos a través de este nuevo método: la app de Kutxabank (dispositivos Android) y la aplicación Bizum Pay (Android y iOS).
Los comercios o tiendas que disponen de terminales de Kutxabank pueden aceptar ya esta nueva modalidad de pago sin necesidad de realizar ninguna adaptación. La actualización de los TPV se está realizando de forma automática, facilitando la incorporación del servicio a los establecimientos.
De esta forma, Kutxabank se convierte en el undécimo banco que implementa Bizum Pay en España. Hace un mes lo hicieron ING y Cajamar.
Los primeros y más rápidos en hacerlo fueron CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter, Abanca e Ibercaja.
Por el contrario, aún faltan por unirse Santander, Deutsche Bank o neobancos como Revolut, Trade Republic o N26. Todos ellos analizan su adhesión para los próximos meses.