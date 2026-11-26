El despliegue ha sido gradual: primeras incorporaciones como CaixaBank, BBVA, Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter, Abanca e Ibercaja fueron las más rápidas, luego se sumaron ING y Cajamar y ahora Kutxabank, completando once bancos.

¿Cómo ha sido el ritmo de despliegue de Bizum Pay entre los bancos españoles hasta ahora?

Siguen sin integrarlo entidades como Santander, Deutsche Bank y neobancos como Revolut, Trade Republic y N26; según la cobertura, esas entidades aún están analizando su adhesión y podrían sumarse en los próximos meses.

¿Qué bancos y neobancos aún no han activado Bizum Pay y qué han dicho sobre su adhesión?

La incorporación suma cobertura bancaria al servicio y facilita la adopción en más comercios y clientes de Kutxabank; refuerza la red de bancos integrados junto a entidades como CaixaBank, BBVA y otros que ya activaron Bizum Pay.

¿Qué supone que Kutxabank sea el undécimo banco en implantar Bizum Pay en España?

Ninguno adicional: los TPV de Kutxabank reciben una actualización automática que habilita Bizum Pay, por lo que los establecimientos con terminal ya pueden aceptar pagos sin realizar adaptaciones.

¿Qué requisitos tienen los comercios para aceptar Bizum Pay con Kutxabank?

Kutxabank ha activado Bizum Pay para permitir pagos desde la cuenta con solo acercar el móvil al datáfono, simplificando el pago en comercios físicos. Los clientes pueden pagar vía la app de Kutxabank (Android) o la app Bizum Pay (Android e iOS), evitando tarjeta y PIN en pagos compatibles.

¿Por qué Kutxabank ha activado Bizum Pay en sus TPV y qué ventajas ofrece a sus clientes?

Los TPVs de los comercios clientes de Kutxabank se actualizarán automáticamente sin requerir adaptaciones adicionales por parte de los establecimientos.

Kutxabank es la undécima entidad en España en lanzar este método, sumándose a otros bancos como CaixaBank, BBVA, ING o Cajamar.

El servicio estará disponible a través de la app de Kutxabank en dispositivos Android y mediante la aplicación Bizum Pay tanto en Android como en iOS.

Kutxabank activa Bizum Pay para permitir a sus clientes pagar en comercios físicos acercando el móvil al datáfono desde la cuenta bancaria.

Kutxabank ha activado la funcionalidad de pago con Bizum en comercios físicos y tiendas (Bizum Pay), desde la cuenta bancaria, con tan sólo acercar el móvil al TPV (datáfono).

Los clientes de la entidad podrán usar dos canales para realizar los pagos a través de este nuevo método: la app de Kutxabank (dispositivos Android) y la aplicación Bizum Pay (Android y iOS).

Los comercios o tiendas que disponen de terminales de Kutxabank pueden aceptar ya esta nueva modalidad de pago sin necesidad de realizar ninguna adaptación. La actualización de los TPV se está realizando de forma automática, facilitando la incorporación del servicio a los establecimientos.

De esta forma, Kutxabank se convierte en el undécimo banco que implementa Bizum Pay en España. Hace un mes lo hicieron ING y Cajamar.

Los primeros y más rápidos en hacerlo fueron CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter, Abanca e Ibercaja.

Por el contrario, aún faltan por unirse Santander, Deutsche Bank o neobancos como Revolut, Trade Republic o N26. Todos ellos analizan su adhesión para los próximos meses.