Orcel prevé integrar Commerzbank con HypoVereinsbank (la filial de UniCredit en Múnich), buscando ahorros de miles de millones y una mayor concentración operativa en Alemania; eso implica consolidación de estructuras y posible reordenación de marcas y redes.

El acuerdo alcanzado con Orcel incluye que Commerzbank siga siendo sociedad cotizada en Fráncfort y que el Estado no designe en el futuro dos representantes en el consejo; eso reduce la influencia pública y facilita a UniCredit controlar la supervisión del banco.

UniCredit fue acumulando participación hasta casi el 50 por ciento tras una opa lanzada en mayo y obtuvo las autorizaciones regulatorias (Comisión Europea, BCE, Reserva Federal y la autoridad polaca), tras lo cual pidió la convocatoria para nombrar a sus representantes y sustituir a la actual dirección.

Ya se ha decidido que el plan contempla el recorte de aproximadamente 7.000 puestos de trabajo; en el futuro podría haber más ajustes conforme avance la integración operativa con HypoVereinsbank. Lo previsto supone reorganizaciones en sucursales y funciones internacionales.

Orcel busca presidir el consejo para dirigir la integración de Commerzbank en UniCredit y ejecutar su plan estratégico de reestructuración. Su objetivo declarado incluye recortar cerca de 7.000 empleos y reducir la red internacional de la entidad alemana.

El Gobierno alemán retiró su oposición a la operación tras pactar que Commerzbank mantendrá su sede en Fráncfort y la toma de decisiones clave en el país.

El plan estratégico de Orcel tras la toma de control contempla el recorte de unos 7.000 empleos y la reducción de la red internacional del banco alemán.

UniCredit ha solicitado una junta extraordinaria en Commerzbank para situar a su CEO, Andrea Orcel, como presidente del consejo de vigilancia.

UniCredit busca tomar el control de Commerzbank lo antes posible y situar a su consejero delegado, Andrea Orcel, al frente del consejo de vigilancia. Está previsto que sea elegido presidente del órgano de supervisión en una junta general extraordinaria de accionistas que podría celebrarse dentro de pocas semanas.

Previamente, UniCredit había anunciado este jueves por la mañana que el supervisor financiero polaco, la última autoridad competente que quedaba por pronunciarse, ha dado luz verde a la adquisición. Tras este paso, Orcel ha solicitado a la entidad alemana, cotizada en el DAX de Fráncfort, la convocatoria de una junta extraordinaria para designar a sus propios representantes en el consejo de vigilancia. Con sus votos, la entidad italiana podría sustituir a la cúpula de Commerzbank, encabezada por su consejera delegada, Bettina Orlopp. Según ha trascendido, la asamblea de accionistas podría celebrarse ya a principios de enero.

El banco italiano propone a la asamblea la destitución de nueve de los diez representantes actuales de los accionistas en el consejo de vigilancia de la entidad alemana.

"En caso de resultar elegido, se propondrá a Andrea Orcel a los miembros del consejo de vigilancia como candidato a presidir dicho órgano, a reserva de la preceptiva evaluación de idoneidad y honorabilidad por parte de las autoridades supervisoras", explicó Commerzbank. La entidad añadió que convocará la junta extraordinaria en cuanto se verifiquen los requisitos legales.

Tras la junta extraordinaria, Orcel prevé poner en marcha su plan estratégico, que contempla el recorte de unos 7.000 puestos de trabajo y la reducción de la red internacional de Commerzbank.

Antes de la autorización de la autoridad polaca de supervisión financiera (KNF), la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de Estados Unidos ya habían dado luz verde a la absorción de Commerzbank por parte de UniCredit. La entidad italiana llevaba algo más de dos años incrementando su participación en el banco germano frente a una férrea resistencia. Gracias a una oferta pública sobre la totalidad de las acciones de Commerzbank lanzada en mayo, UniCredit se aseguró casi el 50% del capital. Una vez recabadas las autorizaciones regulatorias, la oferta ya puede ejecutarse.

Orcel pretende crear un gran banco europeo mediante la adquisición de Commerzbank y prevé un potencial de ahorro de miles de millones de euros con la fusión. Se espera que Commerzbank se integre con la filial muniquesa de UniCredit, HypoVereinsbank (HVB), a través de la cual el grupo opera en Alemania desde hace años. Recientemente, el Gobierno federal alemán depuso su oposición a la compra tras alcanzar un acuerdo con Orcel, lo que eliminó el último gran escollo político para la operación.

En virtud del pacto alcanzado, Commerzbank continuará siendo una sociedad anónima cotizada con sede en Fráncfort y mantendrá en Alemania la toma de decisiones clave. El Estado alemán renuncia en el futuro a nombrar a dos representantes en el consejo de vigilancia de Commerzbank. Por su parte, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, perteneciente al Partido Socialdemócrata (SPD), dejó abierta la posibilidad de que el Estado, que todavía conserva algo más del 13% de la entidad, reduzca su participación.