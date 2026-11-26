Al haber menos títulos en circulación, cada acción representa una mayor participación en beneficios futuros y, por tanto, el BPA sube; además las recompras retrasan la tributación que tendría un dividendo en efectivo.

¿Cómo afecta a los accionistas la reducción de acciones en circulación por las recompras de Sabadell?

La venta de TSB permitió a Sabadell generar una plusvalía y repartir un dividendo extraordinario de alrededor de 2.500 millones, una maniobra que reforzó la posición de la entidad y complicó la opa de BBVA.

¿Qué papel jugó la venta de TSB y el megadividendo en la defensa frente a la opa de BBVA?

Las recompras han reducido la carga fiscal inmediata para accionistas y han ido junto al reparto en efectivo: desde 2023 Sabadell ha destinado más de 4.600 millones a dividendos, incluido un megadividendo por la venta de TSB.

¿Cómo han complementado las recompras a los dividendos en la política de remuneración de Sabadell?

El BPA pasó de 0,23 euros a cierre de 2023 a 0,33 euros al cierre de septiembre de 2026, una mejora que supera el 20% y que la dirección atribuye en buena parte al efecto de las recompras.

¿Qué consecuencias ha tenido la recompra masiva para el beneficio por acción (BPA) de Banco Sabadell?

Sabadell ha desplegado siete programas de recompra por 2.430 millones para reducir el número de acciones en circulación y aumentar el beneficio por acción, como parte de su política de remuneración al accionista y defensa frente a la opa de BBVA.

¿Por qué ha recomprado Banco Sabadell cerca del 17% de su capital entre 2023 y 2026?

La entidad tiene programado el abono de un nuevo dividendo a cuenta de 0,07 euros por acción el próximo 29 de diciembre.

La estrategia de recompra se complementa con el reparto de más de 4.600 millones de euros en dividendos en efectivo desde el ejercicio 2023.

La reducción de acciones y los resultados de la entidad impulsan la mejora de su beneficio por acción (BPA) en más de un 20%.

Banco Sabadell completa siete programas de recompra por 2.430 millones de euros desde 2023, adquiriendo el 17% de su capital social.

Banco Sabadell ha finalizado una nueva fase del ambicioso programa de recompras de acciones que inició en 2023, incluso antes de la opa de BBVA, con un resultado notable que ha premiado la fidelidad de sus accionistas y ha impulsado el desempeño bursátil de sus títulos.

El banco vallesano culminó el lunes el programa de recompra de acciones iniciado el pasado mes de julio, y que se suma a las recompras realizadas en los cuatro últimos ejercicios como parte de su política de remuneración al accionista.

Con la recompra ahora completada de otros 331 millones de euros, los siete programas efectuados desde 2023 suman 2.430 millones.

En el conjunto de los siete programas, Sabadell ha recomprado más de 945 millones de acciones, equivalentes a cerca del 17% del capital social del banco antes del inicio de dichos programas de recompra en 2023, con datos extraídos de mercado.

En este tiempo, que incluye los 17 meses de opa hostil de BBVA (entre 2024 y 2025) que Banco Sabadell logró desactivar con tan sólo un 25,3% de 'síes' entre sus accionistas, el beneficio por acción (BPA) del banco ha mejorado más de un 20%, apoyado en estos programas de recompra.

El BPA del banco ha subido de 0,23 euros al cierre de 2023 a 0,33 euros al cierre del pasado septiembre, lo que supone un 43,5% de incremento en el periodo.

En el plano teórico y constante, si se mira el efecto puro de los programas de recompra de acciones tomando como referencia un beneficio base o modelo de 1.000 millones de euros, por ejemplo, y repartiéndolo por el número de acciones que había al cierre de 2023 y en el tercer trimestre de 2026, el aumento del BPA sería superior al 20%.

Así, el aumento del beneficio del banco desde la anterior etapa con César González-Bueno como CEO y la reducción del número de acciones en circulación provocada por los programas de recompra, han apoyado la mejora del BPA de Banco Sabadell.

Si bien los títulos del Sabadell pierden casi un 1,75% en lo que llevamos de ejercicio, en los últimos doce meses han subido un 8,65% y, desde el término de 2023, se han disparado un 205%.

En concreto, Sabadell recompró acciones por valor de 204 millones de euros en 2023. En 2024, la cifra fue de 93 millones. En 2025, hizo 247 y 755 millones. Y este 2026 ha sacado toda su artillería recomprando 435, 365 y 331 millones de euros.

Las recompras de acciones son una herramienta cada vez más utilizada por la banca. Al disminuir la cantidad de acciones en circulación, cada acción restante representa una participación mayor en el banco y los beneficios futuros se reparten entre menos títulos. Por lo que a cada accionista le corresponde una porción mayor de dichos beneficios.

Dividendos

Y, a diferencia del dividendo en efectivo, que está sujeto a tributación en el momento de su cobro, las recompras permiten que los accionistas participen en los buenos resultados de la entidad en cuestión sin incurrir en una carga fiscal inmediata.

Esta vía de remuneración al accionista ha sido complementaria al pago de dividendos en efectivo, abonos a los que el banco ha destinado más de 4.600 millones de euros desde los resultados de 2023 hasta la fecha. Incluido el dividendo extraordinario por la venta de su filial británica TSB a Banco Santander (como una jugada táctica de defensa ante la opa de BBVA) de unos 2.500 millones de euros que distribuyó el pasado mayo.

En esta línea, el próximo 29 de diciembre, Sabadell abonará un nuevo dividendo en efectivo a cuenta de los resultados del ejercicio 2026 por un importe de 0,07 euros brutos por acción, esto es, unos 325 millones adicionales. Y tras la próxima junta de accionistas, se producirá la distribución final con cargo a los resultados del ejercicio 2026.