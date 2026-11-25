Ibercaja planea incorporar más IA para extraer valor del dato, avanzar en capacidades digitales y en finanzas embebidas, y reforzar el apoyo administrativo a la fuerza comercial. (Apoyo editorial: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20261125/ibercaja-abrira-centros-empresas-defenderse-neobancos/1003744472395_0.html — "seguimos incorporando más IA para sacar más valor al dato"; "avanzar en capacidades digitales y finanzas embebidas").

Ibercaja prevé una leve desaceleración del crédito a empresas no inmobiliarias por la incertidumbre política y geopolítica, con un avance estimado del 4,5% frente al 5% del año anterior, aunque confía en la inercia del crecimiento. (Apoyo editorial: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20261125/ibercaja-abrira-centros-empresas-defenderse-neobancos/1003744472395_0.html — "anticipan una leve desaceleración... con un avance previsto del 4,5% frente al 5% de este año"; "hay cierta inercia al crecimiento").

Ibercaja apuesta por especialización sectorial, internacionalización, más recursos en terreno y una mezcla de servicio físico y digital, mientras descarta entrar en banca corporativa e inversión o crecer mediante adquisiciones. (Apoyo editorial: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20261125/ibercaja-abrira-centros-empresas-defenderse-neobancos/1003744472395_0.html — "evolucionando el modelo de relación... especialización y la internacionalización"; "descarta lanzarse a los servicios más complejos de la banca corporativa y de inversión").

Ibercaja elevó su volumen de actividad a cerca de 14.650 millones y su cartera de crédito a empresas no inmobiliarias superó 8.400 millones, con un crecimiento anual del 10,7% y una cuota de mercado del 1,88%. (Apoyo editorial: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20261125/ibercaja-abrira-centros-empresas-defenderse-neobancos/1003744472395_0.html — "volumen total de actividad hasta cerca de los 14.650 millones"; "cartera de crédito... supera ya los 8.400 millones... incremento del 10,7%").

Ibercaja quiere combinar presencia física con capacidades digitales porque los neobancos sobresalen en el onboarding y en productos digitales, y la entidad considera que su relación con clientes B2B es una ventaja competitiva. (Apoyo editorial: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20261125/ibercaja-abrira-centros-empresas-defenderse-neobancos/1003744472395_0.html — "nosotros tenemos que dar lo mejor de los dos mundos: digital y físico"; "en onboarding de clientes son muy buenos").

Ibercaja abrirá nuevos centros de negocio de empresas para competir con la irrupción de los neobancos y la ofensiva de entidades como ING o Banco Sabadell.

Ibercaja acelera en banca de empresas en pleno apogeo de neobancos como Revolut, Monzo o Qonto y ante la ofensiva de la nueva banca de empresas que prepara ING, así como el renacer de Banco Sabadell tras la fallida opa de BBVA.

El banco aragonés finaliza su plan estratégico 2024-2026 en el segmento de empresas con buenas sensaciones. Ha incrementado el volumen total de actividad hasta cerca de los 14.650 millones de euros en los últimos doce meses, y su cartera de crédito a empresas no inmobiliarias supera ya los 8.400 millones, tras registrar un incremento del 10,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, la entidad zaragozana se ha hecho con una cuota de mercado en esta última métrica del 1,88%, tras ganar 8,5 puntos básicos en un año.

Teresa Fernández, directora de Banca de Empresas de Ibercaja, ha destacado en una presentación ante la prensa que "el futuro de Ibercaja está ligado al futuro de las empresas".

"Hemos demostrado que sabemos hacerlo, hemos crecido por encima del mercado (10% Ibercaja, por un 5% el sistema financiero español), y ahora nos toca seguir creciendo, afinando los productos y servicios y siendo más anticipatorios a las necesidades de las empresas", ha añadido Fernández. El grupo presentará en primavera su nuevo plan estratégico 2027/29 para la banca de empresas.

Sobre su próxima hoja de ruta, Toño Ruiz, jefe de Estrategia Comercial y Marketing B2B, ha deslizado lo que serán las principales líneas maestras.

"Vamos a seguir evolucionando el modelo de relación, porque la irrupción de los neobancos nos obliga a mejorar como entidad, así como multiplicar el apoyo administrativo a la fuerza comercial, abrir más centros de negocio de empresas (el último lo han abierto en Sabadell), avanzar en capacidades digitales y finanzas embebidas, continuar con el foco en la especialización y la internacionalización, y dotar de más recursos en el terreno para dar servicio a las empresas globales", ha resumido. Al tiempo que "seguimos incorporando más IA para sacar más valor al dato".

Para que los neobancos no le coman terreno, Ibercaja abrirá nuevos centros de negocio de empresas en España, que se sumarán a los nueve que ya tiene en funcionamiento. Aunque ya tiene algunos avanzados, desde la entidad no han concretado en qué capitales de provincia o ciudades los estrenarán.

"Los neobancos han empezado su actividad más por el pasivo y los particulares. Pero van de menos a más y ya han pasado a pagos (tarjetas y TPVs), y están empezando a tocar a la microempresa y los autónomos. Hay que prestar atención a los neobancos, porque nos obliga a ser mejores a la gran banca. En onboarding de clientes son muy buenos, no tienen el legacy físico de las grandes entidades". De ahí que "nosotros tenemos que dar lo mejor de los dos mundos: digital y físico", ha reconocido Fernández.

Los puntos fuertes

En cambio, ha contrapuesto a su favor la directiva de Ibercaja, "ellos sufren más en temas regulatorios, y nosotros tenemos de nuestro lado la relación con los clientes, que en banca de empresas es muy importante".

Por otra parte, y de cara al ejercicio 2027 tras las próximas elecciones generales del 29N, desde Ibercaja anticipan una leve desaceleración de la industria en crédito a las empresas no inmobiliarias por la incertidumbre española y geopolítica mundial, con un avance previsto del 4,5% frente al 5% de este año, si bien sus responsables se muestran tranquilos porque "hay cierta inercia al crecimiento".

En cuanto a la guerra de precios sectorial que se desató en el segmento con motivo de la opa de BBVA a Sabadell para robarse clientes unos a otros, Fernández ha señalado que "hay mucha competencia en precio por las empresas buenas". "Hay apetito por el crédito, pero por el crédito sano. Se ha normalizado el precio en general, aunque no tanto por la parte alta de calidad de riesgo".

En cambio, para su nueva etapa, Ibercaja descarta lanzarse a los servicios más complejos de la banca corporativa y de inversión, como son estructurar operaciones complejas desde el propio banco o asesorar en fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés) a las grandes corporaciones, y tampoco prevé acometer ninguna compra de entidades rivales o de nicho para crecer en banca de empresas.