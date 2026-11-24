La denuncia la presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una asociación con experiencia en reclamaciones colectivas, lo que añade peso técnico y contexto de consumo a la investigación.

¿Quién presentó la denuncia que motivó la investigación y por qué es relevante?

La apertura del expediente activa la investigación administrativa y posibles sanciones, pero no prejuzga culpabilidad; para los clientes supone que su denuncia ha generado control público sobre las prácticas de la entidad.

¿Qué alcance tiene la apertura del expediente para los clientes y para el banco?

Si hay agravantes la conducta podría calificarse como muy grave y sancionarse con multas de hasta un millón de euros; además, la multa podría elevarse entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

La protección viene del artículo 62.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; obstaculizar esa cancelación podría constituir una infracción tipificada en el artículo 47 de la misma ley.

¿Qué norma protege el derecho a cancelar por Internet y qué infracción podría imputarse al banco?

Consumo investiga una denuncia de la OCU que alerta de que el banco podría estar impidiendo o dificultando cancelar por vía telemática las cuentas abiertas online, lo que vulneraría el derecho del consumidor a resolver contratos "en la misma forma" en que se celebraron.

¿Por qué Consumo ha abierto un expediente sancionador a un banco por cancelar cuentas contratadas por Internet?

Consumo recuerda que la ley obliga a permitir cancelar un contrato por la misma vía que se celebró, pudiendo acarrear las infracciones multas de hasta un millón de euros o más si hay agravantes.

La investigación que ha motivado el expediente sancionador se inició a raíz de una denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El Ministerio de Consumo investiga a un banco por supuestamente obstaculizar o impedir a sus clientes cerrar de forma online cuentas corrientes que fueron contratadas por ese mismo canal.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un banco que opera en todo el territorio nacional por posibles irregularidades relacionadas con la cancelación de cuentas corrientes contratadas a través de Internet, según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

En concreto, Consumo investiga si la entidad, cuya identidad no se detalla en la nota, obstaculizaba o impedía a sus clientes cancelar por vía telemática las cuentas que habían abierto por ese mismo canal.

La investigación se inició tras recibir una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El Ministerio ha recordado que el artículo 62.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que el consumidor podrá poner fin a un contrato "en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas".

El impedimento o la obstaculización de este derecho podría constituir una infracción tipificada en el artículo 47 de esta norma.

En caso de concurrir agravantes, podría calificarse como muy grave y ser sancionada con multas de hasta un millón de euros, según ha explicado Consumo.

Esta cuantía podría superarse hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio.

La Dirección General de Consumo ha subrayado que la apertura del expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.