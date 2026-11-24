Varios banqueros confían en que un Gobierno de derechas podría derogar la tasa y dejar sin efecto la prórroga, lo que evitaría el pago previsto en 2028.

Alegan que la prórroga por urgencia carece de justificación concreta, que requiere debate parlamentario y análisis de impacto en competitividad, crédito y atracción de inversión; y denuncian daño reputacional.

El Gobierno justifica que los 1.400 millones se destinarían íntegramente a políticas de vivienda: construcción de viviendas protegidas, rehabilitación y bonificaciones para inquilinos. Las comunidades autónomas reciben la recaudación.

¿Quién se beneficia con la prórroga del impuesto a la banca y a qué se destinarían los 1.400 millones previstos para 2027?

Ha recaudado más de 5.731 millones hasta septiembre de 2026, con una media anual cercana a 1.432 millones, y las entidades lo han asumido mientras sus beneficios crecieron. Esa recaudación ha sido cedida íntegramente a las comunidades autónomas.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el impuesto a la banca desde su creación en 2022?

Porque las entidades esperan que los márgenes y beneficios caigan si la economía entra en ciclo negativo, y pagar 1.400 millones en 2028 podría coincidir con menores ingresos. El artículo apunta a caídas en bolsa y señales de enfriamiento del negocio tras 2025.

¿Por qué la banca teme que la prórroga del impuesto le pille con el ciclo a la baja en 2028?

Desde su creación en 2022, el gravamen ha recaudado más de 5.731 millones de euros, periodo en el que los beneficios netos de la gran banca se han duplicado.

Las entidades alertan sobre el impacto en su competitividad europea, el reputacional y recuerdan los avisos del BCE y el FMI respecto a los riesgos para el crédito.

El sector bancario califica la medida de populista y teme tener que afrontar este pago millonario en un momento de cambio de ciclo económico y menores beneficios.

El Gobierno prorrogará para 2027 el impuesto a la banca, cuyo pago estimado en 1.400 millones de euros se hará efectivo en 2028 y se destinará a políticas de vivienda.

La banca ha acogido como un jarro de agua fría la prórroga del impuesto a la banca anunciada por el Gobierno durante el año 2027, cuyo pago se hará efectivo el año 2028, y que el Ejecutivo va a llevar al Consejo de Ministros de este martes junto a otras medidas rozando el límite antes de las elecciones generales del domingo 29N. La Diputación Permanente del Congreso deberá pronunciarse sobre su convalidación.

Los comentarios entre bambalinas del sector bancario han tenido el mismo tinte que cuando hace varios años se diseñó la polémica tasa.

El argumento de los bancos, por voz de varias fuentes de la industria, sigue siendo que se trata de una medida "populista y negativa tanto para la economía española en su conjunto como para el propio sector bancario español", a cuyas entidades pone en desventaja frente a los bancos de otros países europeos donde no existe esta figura o donde sí la hay, pero de una forma más laxa.

Desde su creación en 2022, el impuesto especial a la banca en España ha recaudado más de 5.731 millones de euros hasta septiembre de 2026, sumando tanto la etapa del gravamen temporal extraordinario (2023-2024) como la del actual impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (2025-2026). A razón de unos 1.432 millones por año, en promedio.

En estos años, aunque el sector ha alzado la voz contra la tasa bancaria y la llegó a recurrir, lo cierto es que la ha pagado 'sin demasiado esfuerzo' porque los beneficios de los bancos se han disparado.

El beneficio neto agregado de la gran banca española -las seis entidades cotizadas- ha pasado de 15.125 millones de euros en 2021 a unos 34.000 millones en 2025, más que duplicándose en cuatro años.

Pero los aires de cambio de ciclo empiezan a ensombrecer el panorama del negocio bancario y los directivos se muestran más cautelosos con el futuro cercano. En los resultados del tercer trimestre, aunque las entidades españolas han aumentado sus ganancias, la banca ha sufrido fuertes caídas en bolsa, con retrocesos superiores al 15% en el sector español durante octubre.

Un síntoma de que, quizá en adelante, no todo vaya a ser tan boyante como lo ha sido hasta ahora. Y el miedo de varios representantes bancarios es que el pago de 1.400 millones de euros en 2028 por la tasa correspondiente a 2027 se haga con un ciclo de negocio tendente a la baja y empeore la situación que pudiera haber en ese momento.

Aunque algunos banqueros confían en que, si el PP y Vox salen victoriosos del 29N y conforman un nuevo Gobierno de coalición de derechas, acaben derogando el impuesto y dejando sin efecto a la prórroga.

Cualitativamente, a las entidades financieras también les preocupa el mensaje que se traslada a la sociedad sobre su negocio. "Más que el impacto económico (que no es desdeñable), nos preocupa que contribuye a consolidar la idea de que los beneficios de los bancos son extraordinarios o excesivos, afectando negativamente a la reputación del sector", asevera un ejecutivo bancario en conversación con este periódico.

Varios bancos coinciden en su crítica a la tasa. Según estas corporaciones, la extensión del impuesto no está justificada, ni tampoco que sea por la vía urgente: requiere una motivación concreta y una evaluación de sus efectos. "Debería haber un debate parlamentario al respecto y estudios o análisis del efecto en competitividad de los bancos, concesión de crédito a las familias y las empresas, seguridad jurídica y atracción de inversión", argumentan.

Y ponen sobre la mesa los varios toques de atención que autoridades como el BCE, el Banco de España o el FMI dieron en 2024 y 2025 a la tasa bancaria española advirtiendo de los riesgos para el crédito y la financiación.

Francisco de la Torre, economista e inspector de Hacienda del Estado, recuerda por otro lado que "la recaudación íntegra del impuesto a la banca está cedida a las comunidades autónomas y que el Gobierno no decide el destino de un solo euro de recaudación". Así, "el Gobierno puede prorrogar el impuesto por decreto-ley, pero lo que no puede es cambiar el destino del dinero por decreto-ley".