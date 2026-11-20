N26 ya lanzó Wero para clientes en Alemania y Francia y prevé expandirlo progresivamente a otros mercados, mostrando un despliegue escalonado entre neobancos.

¿Cómo ha reaccionado la competencia de neobancos como N26 ante el despliegue de Wero en Bunq?

Los sistemas (Wero, Bizum y otros) han creado la entidad European Network for Payments en Madrid para coordinar pagos transfronterizos y sumar usuarios y mercados.

¿Qué hay detrás de la creación de una red común entre Bizum y sus homólogos europeos?

Wero es la solución paneuropea desarrollada por la Iniciativa Europea de Pagos para unificar sistemas nacionales y ofrecer transferencias inmediatas; es equivalente a Bizum en varios países pero con alcance transfronterizo.

¿Qué es Wero y en qué se diferencia de Bizum?

Ya pueden enviar y recibir fondos en segundos con usuarios de Wero en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos, y pagar en comercios online asociados sin introducir datos de tarjeta.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios españoles de Bunq poder enviar y recibir dinero con Wero?

Bunq integra Wero para permitir transferencias instantáneas en euros entre usuarios con solo un teléfono o correo, reduciendo la fricción transfronteriza y sustituyendo la dependencia de sistemas nacionales.

¿Por qué Bunq ha integrado Wero para pagos entre particulares en los 27 países de la UE donde opera?

Wero, impulsado por la Iniciativa Europea de Pagos, cuenta con 75 millones de usuarios y busca sustituir soluciones locales como iDeal, GiroPay o Paylib.

El sistema permite pagar directamente en comercios online asociados sin necesidad de introducirlos datos de la tarjeta bancaria.

Los clientes en España ya pueden enviar y recibir dinero con usuarios de Wero en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos usando número o email.

Bunq es el primer banco en integrar los pagos de Wero en los 27 países de la UE donde opera, facilitando transferencias en menos de diez segundos.

Bunq, el segundo mayor neobanco de Europa y el más antiguo, es el primer banco en poner a disposición de sus usuarios los pagos entre particulares de Wero en los 27 países de la UE en los que opera. Wero es el 'Bizum paneuropeo', con transferencias en menos de diez segundos.

Así, los usuarios de Bunq en España ya pueden enviar y recibir dinero directamente desde la aplicación de Bunq con cualquier usuario de Wero en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos.

Wero es el equivalente a Bizum en estos países. Con sólo un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, los usuarios de Bunq pueden enviar dinero desde su cuenta en euros a cualquier persona que utilice Wero.

También pueden seleccionar Wero al finalizar la compra en las tiendas online asociadas y pagar directamente desde su cuenta de Bunq, sin necesidad de introducir los datos de la tarjeta.

Wero, desarrollado por la Iniciativa Europea de Pagos (EPI, por sus siglas en inglés), aúna los sistemas de pago nacionales en una única solución europea. Con 75 millones de usuarios, ofrece un ecosistema fluido y seguro diseñado en función de las necesidades de los usuarios y las empresas europeas, sustituyendo a iDeal, GiroPay, Paylib y Payconiq, y conviviendo con otros sistemas de pago ya existentes.

De hecho, Wero, Bizum y sus homólogos europeos (Bancomat, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay) han creado una entidad en Madrid para coordinar los pagos transfronterizos.

Ha sido bautizada como European Network for Payments; de partida incluye a 130 millones de usuarios en 13 países europeos; está abierta a más soluciones de pago, y recientemente ha fichado en Amazon al ejecutivo experto en pagos William Olgiati como nuevo consejero delegado.

En el caso de N26, competidor directo de Bunq, este verano lanzó Wero para los clientes de Alemania y Francia, y tiene previsto un despliegue progresivo en otros mercados en el futuro.

"Todo lo que hacemos tiene como objetivo facilitar la vida a nuestros usuarios, por lo que sus pagos también deberían funcionar así", asevera Joe Wilson, jefe de Promoción de Bunq.

"Sus amigos, familiares y compañeros de trabajo están repartidos por todo el mundo, y sus pagos también deberían estarlo. Llevar Wero a todos los países de la UE en los que operamos elimina esa fricción, de modo que la gente pueda pagar tal y como viven realmente los europeos, en lugar de verse limitada por una infraestructura obsoleta que se detiene en la frontera", añade Wilson.