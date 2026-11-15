El futuro de Santander sin un Botín en la cima: ser JPMorgan con un modelo 'a lo Orcel'

Esas adquisiciones son parte de su impulso internacional y explican por qué Botín descarta grandes fusiones en los próximos dos años mientras prioriza crecer la base de clientes, especialmente en EEUU.

¿Qué papel juegan las últimas compras de TSB y Webster en la estrategia de un Santander sin un Botín en la cima?

La familia Botín llevaba más de un siglo vinculada al banco; Ana asumió la presidencia ejecutiva en 2014 tras la muerte de su padre y, tras más de una década de gestión global, ha definido ahora separar el apellido del liderazgo.

¿Cómo hemos llegado hasta la decisión de Ana Botín de cerrar la saga familiar en Santander?

Para clientes no hay cambios inmediatos en productos o servicios; para accionistas implica mayor protagonismo de consejeros e inversores institucionales en la sucesión y la estrategia a medio plazo.

¿Cómo afecta a los clientes y accionistas que Santander deje de depender de un Botín en el futuro?

Ya ocurrido: elimina la expectativa de una sucesión automática dentro de la familia y abre la puerta a nombramientos externos o profesionales en la dirección y en el consejo.

¿Qué consecuencias tiene ya para la sucesión que Ana Botín anuncie que no habrá otro Botín al mando?

Porque en una entrevista con Financial Times ha planteado separar el legado familiar del futuro profesional del banco y modernizar su gobierno corporativo.

¿Por qué ha dicho Ana Botín que será la última Botín al frente del Banco Santander?

Analistas señalan que la entidad busca incrementar su peso en el mercado estadounidense e inspirarse en modelos de crecimiento global como el de JPMorgan o la gestión de Andrea Orcel.

El movimiento sigue el modelo de grandes firmas internacionales como JPMorgan, Goldman Sachs o Julius Baer, que evolucionaron de bancos familiares a gigantes cotizados.

La presidenta fija como meta alcanzar los 500 millones de clientes antes de su salida y consolidar la expansión del grupo en Estados Unidos.

Ana Botín anuncia en 'Financial Times' que será la última de su familia en presidir Banco Santander, poniendo fin a cuatro generaciones de los Botín al frente de la entidad.

Esta semana, Ana Botín ha pillado por sorpresa al mercado anunciando en una entrevista con Financial Times que será la última de su familia al frente del Banco Santander.

"No habrá otro Botín al frente de Santander", adelantó la presidenta del banco cántabro al rotativo británico. Santander continuará como una gran institución financiera global, pero sin depender de que un miembro de la familia asuma el control ejecutivo.

Botín lleva más de una década al frente de Santander. Tomó las riendas ejecutivas en 2014, tras la muerte de su padre. La directiva ha remarcado que quiere que Santander alcance los 500 millones de clientes antes de marcharse, frente a los 190 millones actuales y los 120 millones que tenía cuando asumió el cargo.

Han sido cuatro generaciones de Botín las que han dirigido el Banco Santander desde comienzos del siglo XX: tres Emilios y, desde 2014, Ana. Aunque el banco fue fundado en 1857, su vinculación con la entidad se remonta a 1909.

Emilio Botín y López fue el primer Botín en presidir el Santander y consolidó la influencia familiar en la entidad. Después, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López expandió el banco desde Cantabria por toda España y adquirió numerosas entidades locales.

Pero la etapa más prolífica fueron los 28 años en los que Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, padre de Ana, impulsó la internacionalización del grupo, con operaciones en América Latina, Reino Unido y Estados Unidos.

Ana Botín ha sido la primera mujer de la familia en la presidencia. Ha liderado la transformación digital y la estrategia global del grupo. En los últimos 18 meses, la entidad ha cerrado dos de las mayores operaciones de su gestión: la compra de TSB en el Reino Unido a Banco Sabadell y la adquisición de Webster Bank en EEUU, además de la venta del negocio de Santander en Polonia.

Clanes familiares en la banca

El anuncio de Ana Botín sigue la estela de lo ocurrido en otros grandes bancos internacionales a lo largo de la historia reciente.

Las familias Goldman y Sachs tuvieron una presencia decisiva durante generaciones, pero dejaron de dirigir Goldman Sachs, que salió a bolsa en 1999.

La firma fundada por los hermanos Lazard nació en 1848 como negocio familiar, pero en 2005 abandonó la propiedad privada y pasó a ser una compañía cotizada. Por su parte, la familia Baer renunció al control del banco y éste salió a bolsa en 1980. Julius Baer es un caso especialmente claro de transición de banco familiar a grupo financiero internacional.

Otro ejemplo. Lloyds Bank nació en 1765 como Taylors & Lloyds, fundado por Sampson Lloyd y John Taylor, junto con sus hijos. Hoy forma parte de un gran grupo bancario cotizado, sin control de esas familias.

Berenberg es un caso distinto. Los descendientes de los fundadores todavía mantienen una participación accionarial, aunque la gestión cotidiana está profesionalizada.

Mientras que JPMorgan Chase conserva el nombre Morgan, pero la familia Morgan ya no controla ni dirige el grupo. Además, el banco actual es el resultado de la integración de numerosas entidades, no una simple continuación de la banca familiar original.

Precisamente, la senda trazada por JPMorgan es el mismo camino que, presumiblemente, quiere recorrer Santander. Todos los analistas concuerdan en ellos. Y Ana Botín nunca lo ha ocultado.

En el pasado Mundial de fútbol de Canadá, México y EEUU que ganó España, la presidenta del Santander aprovechó su presencia en la semifinal contra Francia -donde le acompañaba el fundador y presidente de Mercadona, Juan Roig- para remarcarle al popular youtuber Speed y a sus millones de seguidores que Santander es "el JPMorgan de Europa".

En octubre de 2025, Botín bromeaba con el mismísimo Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, para sugerirle la posible fusión de sus bancos. Era un encuentro organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). "No estoy sugiriendo una opa hostil, pero siempre estoy abierta a negociar", le soltó al norteamericano.

"La idea que tienen es pivotar cada vez más a EEUU frente a Europa. Ven más estabilidad fiscal y un mercado más integrado. Alguien con un perfil internacional podría cumplir con esta línea", resume sobre un futuro Santander sin un Botín en la cima un gestor de fondos que pide no ser citado.

Y añade: "Obviamente, el caso de Andrea Orcel es paradigmático. En UniCredit lo está haciendo de maravilla y aquí le pararon los pies. Quiero pensar que en el Santander también lo hubiera hecho bien". Sobre el futuro paso a un lado de la saga familiar, considera que banqueros con perfil internacional y con un fuerte conocimiento del mercado americano "lo podrían hacer bien". Webster es ahora su punta de lanza.

Santander anunció en septiembre de 2018 que contrataría al italiano Andrea Orcel, entonces alto ejecutivo de la banca de inversión de UBS, como consejero delegado. Orcel dejó el banco suizo y entró en un periodo de inactividad, pero en enero de 2019 el banco español retiró la oferta, alegando que compensar la retribución diferida que Orcel perdería al salir de UBS resultaba demasiado cara.

Orcel demandó al Santander por incumplimiento de la carta de oferta, inicialmente por unos 112 millones de euros. En diciembre de 2021, un juzgado de Madrid le dio la razón y condenó al grupo cántabro a pagarle 68 millones, aunque Santander recurrió. La cifra finalmente reconocida fue de 43,4 millones, y el conflicto siguió en los tribunales.

En los últimos meses, Orcel se ha encargado de que UniCredit se haga mediante una opa con el 47,6% del capital social de Commerzbank. Esa posición equivale a cerca del 49,7% de los derechos de voto en el banco alemán. Y el grupo transalpino prepara su entrada en España a través de su banco digital Aion.

Un futuro de optimismo

"Claro que el Santander tiene futuro, un futuro distinto que no tiene por qué ser peor sin un Botín", esgrime otro gestor de fondos bajo anonimato.

Y este último se pregunta: "¿Qué hubiera pasado con Santander si hubiera terminado entrando Orcel?". Su respuesta va en la misma línea que el otro experto. "No lo sabremos nunca. Lo que sabemos es lo que ha pasado en UniCredit, y ha sido algo espectacular".

El segundo analista valora como positivo el anuncio hecho por Ana Botín. Y concluye: "Salvando las insalvables distancias, les encantaría ser JPMorgan".