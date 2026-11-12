Trade Republic pagará un 4,07% TAE a nuevos clientes para desbancar a Monzo y Revolut

Para un hogar medio con 55.000 euros en depósitos, recibir el tipo íntegro del BCE en una cuenta corriente supondría unos 1.300 euros anuales adicionales al tipo actual del 2,5%, frente a la media del 0,15% que pagaron los bancos por cuentas a la vista en 2025.

Desde enero de 2023, al trasladar íntegramente el tipo del BCE a clientes, Trade Republic ha pagado más de 4.000 millones de euros en intereses en menos de cuatro años, según su propia trayectoria en Europa.

¿Qué impacto tiene ya la política de Trade Republic de trasladar el tipo del BCE a sus clientes?

Trade Republic supera el 3,51% que Revolut paga a nuevos clientes y está ligeramente por encima del 4% que Monzo ofrecía como pack de lanzamiento en España, posicionándose así como la entidad que más paga del mercado.

El 4,07% TAE aplica solo a nuevos clientes y a saldos hasta 20.000 euros hasta el 1 de marzo de 2027; el exceso se remunera al tipo íntegro del BCE, que actualmente es 2,5%.

¿Qué condiciones tiene la remuneración del 4,07% y qué ocurre con el saldo que supere 20.000 euros?

Para captar clientes en un mercado competitivo y diferenciarse de neobancos como Revolut y Monzo, Trade Republic lanza esa promoción sobre saldos hasta 20.000 euros hasta el 1 de marzo de 2027. La oferta forma parte de su estrategia comercial para crecer en España.

Con este movimiento, el neobanco alemán busca liderar el mercado y superar las ofertas de competidores como Monzo (4%) y Revolut (3,51% TAE).

La promoción se aplica a saldos de hasta 20.000 euros, mientras que el importe restante seguirá remunerándose al tipo del BCE (actualmente en el 2,5%).

Trade Republic lanza una oferta de bienvenida del 4,07% TAE para nuevos clientes en España hasta el 1 de marzo de 2027.

Trade Republic redobla su apuesta comercial por España para la captación de nuevos clientes, a quienes ahora les ofrece un 4,07% TAE de bienvenida, convirtiéndose así en la entidad que más paga del mercado.

Todos los nuevos clientes que se unan al neobanco germano en España obtendrán un 4,07% anual sobre saldos de hasta 20.000 euros hasta el 1 de marzo de 2027. El saldo que supere ese importe seguirá remunerándose al tipo íntegro del BCE, actualmente del 2,5%.

De esta forma, Trade Republic supera el 3,51% TAE que paga Revolut a los nuevos clientes en su cuenta remunerada y el 4% que ofrece Monzo desde hace unos días como pack de lanzamiento en nuestro país.

En enero de 2023, Trade Republic anunció que trasladaría íntegramente el tipo de interés del BCE a sus clientes. Desde entonces, en menos de cuatro años, el neobanco ha pagado más de 4.000 millones de euros en intereses a clientes de toda Europa.

El hogar español medio tiene unos 55.000 euros en depósitos bancarios. Sin embargo, los bancos pagaron de media sólo un 0,15% por las cuentas a la vista en 2025, según el Banco de España. En Trade Republic, al tipo actual del BCE del 2,5%, eso supondría unos 1.300 euros más en intereses al año. Sin cuentas de ahorro o depósitos aparte.

"Los hogares españoles tienen más de un billón de euros en depósitos, una cifra récord, y la mayor parte apenas genera rentabilidad. Los españoles somos buenos ahorradores, lo que nos falta es un banco que premie ese esfuerzo". Con su nueva oferta del 4,07% para nuevos clientes y el tipo íntegro del BCE para todos, "ahorrar en España vuelve a merecer la pena", afirma Pablo López, regional manager para España, Portugal y Grecia de Trade Republic.