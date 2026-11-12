Banco Santander mejora en un 5% su oferta de canje para adquirir Santander Brasil

Santander llevará a junta general extraordinaria la aprobación de las ampliaciones de capital necesarias en la reunión prevista para el 15 de diciembre.

El banco prevé que la operación sea neutra sobre la ratio de capital del grupo y que, con las nuevas condiciones, aumente el beneficio por acción en aproximadamente 0,3% a partir de 2029.

¿Cómo afectará esta operación al beneficio por acción y a la ratio de capital del grupo?

Con aceptación total Santander emitiría unas 166 millones de nuevas acciones, alrededor del 1,1% de su capital, y la contraprestación máxima sería aproximadamente 1.900 millones de euros.

¿Qué impacto tendría la aceptación total de la oferta sobre el capital y la contabilidad de Banco Santander?

Por cada unit o ADS recibirán 0,4260 acciones nuevas de Banco Santander y por cada acción ordinaria o preferente recibirán 0,2130 acciones nuevas de Banco Santander.

Santander ha elevado la ecuación de canje tras la evolución reciente de los mercados y comentarios recibidos de grupos de interés, con el objetivo de hacer la oferta más atractiva para los titulares de valores de Santander Brasil.

El banco votará las ampliaciones de capital necesarias en una junta extraordinaria de accionistas el próximo 15 de diciembre.

La operación requerirá la emisión de unos 166 millones de nuevas acciones por una contraprestación máxima estimada en 1.900 millones de euros.

Los accionistas que acudan a la oferta recibirán 0,4260 acciones de nueva emisión por cada unit o ADS, ajustando la propuesta para hacerla más atractiva.

Banco Santander ha mejorado en un 5% las condiciones de canje para adquirir el 10% del capital que no posee de Santander Brasil.

Banco Santander ha decidido mejorar un 5% las condiciones anunciadas el pasado 30 de julio para la oferta voluntaria que tiene previsto lanzar para adquirir Santander Brasil.

En concreto, las acciones ordinarias, las acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) emitidas y en circulación que aún no posee, según ha informado en un comunicado este jueves.

Estos títulos son representativos de aproximadamente el 10% del capital de su filial en Brasil, y dicha mejora se llevará a cabo mediante ofertas de canje simultáneas en Brasil y Estados Unidos, todo "tras la evolución reciente de los mercados y los comentarios recibidos de los grupos de interés".

En concreto, la compañía presidida por Ana Botín ha incrementado en un 5% la ecuación de canje anunciada anteriormente con el objetivo de hacer la oferta "más atractiva" para los titulares de valores de Santander Brasil.

De este modo, los titulares que acudan a la oferta recibirán ahora por cada unit o ADS de Santander Brasil, 0,4260 acciones de nueva emisión de Banco Santander (frente a las 0,4056 anunciadas el 30 de julio) y por cada acción ordinaria o preferente de Santander Brasil, 0,2130 acciones de nueva emisión de Banco Santander (frente a las 0,2028 anunciadas anteriormente).

Tras ajustar los dividendos ya pagados por Banco Santander y Santander Brasil desde el 30 de julio, las ecuaciones de canje a fecha de este jueves 12 de noviembre serían de 0,4246 acciones de Banco Santander por cada unit o ADS, 0,2124 por cada acción ordinaria y 0,2122 por cada acción preferente de Santander Brasil, reflejando ya esta mejora anunciada hoy.

En todos los casos, las acciones de Banco Santander seguirán entregándose en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) o ADS, según corresponda, y cotizarán en las bolsas de São Paulo (Brasil) y Nueva York (Estados Unidos), respectivamente.

Ampliación de capital

En caso de aceptación total de la oferta, Banco Santander emitiría aproximadamente 166 millones de nuevas acciones, equivalentes a alrededor del 1,1% de su capital actual, y la contraprestación máxima ascendería a aproximadamente 1.900 millones de euros, tomando como referencia el precio de cierre de mercado de este pasado miércoles, a 11,294 euros.

Santander someterá a la aprobación de sus accionistas las correspondientes ampliaciones de capital necesarias para atender la oferta en una junta general extraordinaria de accionistas, cuya celebración está prevista para el próximo día 15 de diciembre.

El banco ha destacado que esta operación está "plenamente alineada" con su estrategia de generar valor para el accionista a largo plazo y responde al marco disciplinado de asignación de capital del grupo.

"Constituye una alternativa atractiva frente a otras opciones de asignación de capital, y al mismo tiempo tiene un impacto neutro sobre la ratio de capital del grupo", ha explicado, detallando que, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de la oferta, se espera que contribuya a aumentar el beneficio por acción en aproximadamente un 0,3% a partir de 2029.