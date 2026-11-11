Revolut se asocia con Uber para incluir su solución de pagos propia en la apliación

La integración puede intensificar la competencia al ofrecer a Revolut acceso directo a usuarios de Uber, forzando a otras pasarelas a negociar integraciones similares o a mejorar incentivos y comisiones para retener a comercios y plataformas.

¿Cómo puede afectar la integración de Revolut Pay a la competencia entre pasarelas de pago en apps de movilidad y delivery?

Karl Hebert, vicepresidente de Comercio Global de Uber, declaró que la alianza proporciona a quienes viajan y piden comida mayor capacidad de elección, claridad financiera y ventajas exclusivas, y que les alegra reforzar la relación con Revolut.

¿Quién es el responsable de Uber que ha comentado la alianza y qué ha dicho?

Hasta el 6 de enero, la alianza incluye una promoción que quintuplica los puntos que los usuarios reciben al pagar en la app de Uber con Revolut, aplicable a quienes usen la plataforma de pagos de Revolut.

¿Qué promoción concreta ha anunciado Revolut y Uber y hasta cuándo estará activa?

Los clientes de Revolut podrán pagar más rápido por ser método nativo y acumular puntos del programa de fidelización vinculados a pagos con tarjeta de débito; además, Uber promete “claridad financiera y ventajas exclusivas” para esos usuarios en Reino Unido y Europa.

¿Qué ventajas recibirán los usuarios de Revolut al pagar con Revolut Pay en la app de Uber?

Revolut busca aumentar el uso de su pasarela de pagos y fidelizar clientes ofreciendo un pago nativo en una gran plataforma de movilidad y delivery, lo que facilita transacciones y expone su programa de puntos a usuarios de Uber. Esta estrategia sigue la vía de fintechs que buscan crecer vía alianzas con grandes plataformas.

¿Por qué ha integrado Revolut su solución Revolut Pay en la app de Uber en Europa y Reino Unido?

Como promoción de lanzamiento, los puntos recibidos por pagar en la plataforma de Uber se quintuplicarán hasta el 6 de enero.

Los clientes que usen Revolut Pay acumularán puntos en el programa de fidelización de la entidad financiera.

La integración busca ofrecer un proceso de compra más ágil y mayor claridad financiera a los usuarios que viajan o piden comida a domicilio.

Revolut amplía su alianza con Uber e integra su solución Revolut Pay como método de pago nativo en la app en el Reino Unido y Europa.

Revolut ha llegado a un acuerdo para ampliar la alianza estratégica que mantiene con Uber,

En concreto, integrará su solución de pagos propia en la app de movilidad y servicios de entrega a domicilio, según han anunciado en un comunicado conjunto.

Mediante esta colaboración, Revolut Pay se integra como método de pago nativo directamente en la app de Uber, lo que permite ofrecer un proceso de compra más ágil.

"Esta alianza estratégica con Revolut Pay proporciona a quienes viajan y piden comida a través de nuestra plataforma en el Reino Unido y Europa una mayor capacidad de elección, claridad financiera y ventajas exclusivas. Nos alegra mucho reforzar e impulsar nuestra alianza con Revolut", ha afirmado el vicepresidente de Comercio Global de Uber, Karl Hebert.

Los usuarios que utilicen la plataforma de Revolut acumularán puntos de su programa de fidelización vinculado a los pagos con tarjeta de débito.

Hasta el 6 de enero, de manera promocional, se quintuplicarán los puntos recibidos por pagar en la app de Uber.