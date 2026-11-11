El Banco de España multa a Banco Sabadell con 16,5 millones por prácticas de venta vinculada en hipotecas

Los clientes pueden sufrir falta de información clara sobre el coste real del préstamo y quedar obligados a productos accesorios que elevan el coste total de la hipoteca, lo que reduce su capacidad para comparar ofertas y elegir libremente.

¿Qué riesgos repercuten sobre los clientes por las prácticas que sanciona el Banco de España?

La sanción se basa en incumplimientos de las obligaciones de información, transparencia y conducta que impone la Ley 5/2019, norma que regula los contratos de crédito inmobiliario y limita las prácticas de venta vinculada.

¿Cómo encaja esta multa en el marco legal sobre hipotecas en España?

De momento la multa está recurrida vía recurso contencioso-administrativo, por lo que la resolución no ha alcanzado firmeza administrativa y no figura aún en el registro público de sanciones del Banco de España.

¿Qué consecuencias efectivas tiene la sanción de 16,5 millones para Sabadell ahora?

Es condicionar la concesión de la hipoteca a la contratación de productos accesorios, como seguros, que pueden impedir que el cliente valore con claridad el coste final de la operación. La Ley 5/2019 lo prohíbe cuando afecta a la transparencia y la libre elección del cliente.

¿Qué es la “venta vinculada” que imputa el Banco de España a Banco Sabadell?

Porque el supervisor consideró que Sabadell realizó prácticas de venta vinculada prohibidas y no actuó con la imparcialidad exigida por la Ley 5/2019 sobre contratos de crédito inmobiliario. La sanción se calificó como una infracción muy grave.

¿Por qué multó el Banco de España a Banco Sabadell con 16,5 millones por sus hipotecas?

Banco Sabadell ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada en 2025, por lo que la multa aún no es firme en vía administrativa.

El supervisor sanciona a la entidad por aplicar prácticas prohibidas de venta vinculada en hipotecas y por no actuar con la imparcialidad exigida hacia sus clientes.

El Banco de España ha multado a Banco Sabadell con 16,5 millones de euros por una infracción muy grave ligada a la Ley de contratos de crédito inmobiliario.

El Banco de España ha impuesto a Banco de Sabadell una sanción de 16,5 millones de euros por una infracción muy grave relacionada con la Ley de contratos de crédito inmobiliario.

El supervisor considera que la entidad cometió prácticas de venta vinculada prohibidas y no actuó con la imparcialidad exigida respecto a los intereses de sus clientes.

Según la resolución, Banco Sabadell habría incumplido obligaciones previstas en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

La práctica de venta vinculada puede implicar condicionar la concesión de una hipoteca a la contratación de productos accesorios, como seguros, lo que puede dificultar que el cliente valore con claridad el coste final de la operación.

La multa se enmarca en una infracción calificada de muy grave. La Ley 5/2019 regula, entre otros aspectos, la transparencia, la información y las obligaciones de conducta de las entidades que comercializan créditos inmobiliarios.

La sanción fue impuesta en 2025 y Banco Sabadell la ha recurrido mediante un recurso contencioso-administrativo.

Por ello, la resolución no habría alcanzado todavía firmeza administrativa, requisito que el Banco de España exige para publicar las sanciones en su registro público.