CaixaBank gana 4.962 M€ hasta septiembre, un 12,9% más, y reparte 1.281 de dividendo: ya tiene 21 millones de clientes

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LO ESENCIAL Las claves CaixaBank logra un beneficio neto de 4.962 millones de euros hasta septiembre de 2026, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La entidad repartirá 1.281 millones de euros en dividendos (18,44 céntimos por acción) el próximo 6 de noviembre. El grupo alcanza los 21,1 millones de clientes en España y Portugal tras sumar cerca de 480.000 usuarios en el último año. La tasa de morosidad se reduce hasta el 1,76% y la rentabilidad (ROTE) se sitúa en el 18,8% al cierre del tercer trimestre. Preguntas ¿Por qué CaixaBank ha decidido repartir 1.281 millones de euros de dividendo el 6 de noviembre? La junta aprobó distribuir el 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2026 como parte del plan de dividendos del grupo; esa cuantía equivale a 1.281 millones y se pagará el 6 de noviembre. ¿Qué impacto ha tenido el impuesto a la banca (IMIC) en los resultados de CaixaBank hasta septiembre de 2026? El IMIC ha supuesto un cargo de 452 millones en los nueve primeros meses de 2026, seis millones más que en el mismo periodo de 2025, y ha afectado al resultado neto reportado del grupo. ¿Cómo ha evolucionado la cartera de crédito sano de CaixaBank y qué segmentos han tirado del crecimiento? La cartera de crédito sano creció un 8% interanual hasta 397.469 millones; el impulso vino de empresas (+11,4%, 19.404 millones), adquisición de vivienda (+7%, 9.551 millones) y consumo (+9,8%, 2.195 millones). ¿Por qué CaixaBank dice que su transformación digital e incorporación de IA ya es tangible, según Gonzalo Gortázar? Según el consejero delegado, la entidad está incorporando inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas en la organización, lo que mejora la experiencia del cliente y la capacidad comercial, medidas alineadas con su Plan Estratégico 2025-2027. ¿Qué significa para los clientes y depósitos que CaixaBank ya tenga 21,1 millones de clientes y 760.353 millones en recursos a cierre de septiembre? El aumento a 21,1 millones de clientes (casi 480.000 más en un año) se traduce en mayor volumen de negocio; los recursos de clientes subieron 5,6% hasta 760.353 millones, impulsados por gestión patrimonial y depósitos, lo que refuerza la liquidez del banco.

El Grupo CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 4.962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un aumento del 12,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (4.397 millones) "apoyado en el crecimiento del negocio", según ha explicado este viernes la entidad financiera.

La enseña, además, ha comunicado que, de acuerdo con su plan de dividendos, ha aprobado en su última reunión la distribución del 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2026, por un importe de 1.281 millones de euros (18,44 céntimos de euro brutos por acción), que será abonado el próximo 6 de noviembre.

Otra de las cifras significativas comunicada por CaixaBank es el incremento en su cifra de clientes. Presta ya servicio a 21,1 millones de clientes en España y Portugal (con un crecimiento cercano a los 480.000 en un año), a través de una red que supera las 4.500 oficinas, y cuenta con más de 683.000 millones de euros en activos.

"La entidad acelera la actividad comercial y la captación, en el marco del Plan Estratégico 2025-2027, gracias a su vocación de servicio al cliente y a una plataforma diferencial de distribución omnicanal y capacidad multiproducto", según ha destacado CaixaBank.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha calificado de "muy positivo" el balance. "Crecemos de forma sólida y equilibrada, ganando clientes y aumentando nuestra actividad. Y lo hacemos gracias a nuestra posición de fortaleza que nos permite seguir acompañando a familias y empresas y generando valor para nuestros clientes, accionistas y para el conjunto de la sociedad", ha manifestado.

Gortázar ha subrayado además que la entidad sigue "avanzando en el proceso de transformación de CaixaBank con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los clientes". "Estamos incorporando la inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas en toda la organización, con mejoras ya tangibles en la experiencia de cliente y en nuestra capacidad comercial", ha dicho.

"Dinámica positiva"

Según el comunicado de CaixaBank, la evolución de la cuenta de resultados mantiene "una dinámica positiva entre enero y septiembre, y la rentabilidad (ROTE 12 meses) alcanza el 18,8% a final del periodo".

El margen de intereses "se sitúa en 8.186 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, lo que supone un aumento del 2,9% en comparación con el mismo periodo de 2025 apoyado por el crecimiento en volúmenes".

Los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias) se incrementan un 7,7% en tasa interanual, hasta 4.182 millones de euros. En concreto, los ingresos por gestión patrimonial suben un 12,5% (hasta 1.669 millones) por el mayor volumen gestionado, y los ingresos por seguros de protección lo hacen un 14,5% (hasta 1.000 millones).

Mientras, las comisiones bancarias se reducen un 0,9% (hasta 1.513 millones), por la caída de las comisiones bancarias recurrentes (-2,1% debido, entre otros factores, a los programas de fidelización).

Por su parte, los ingresos de la cartera de participadas alcanzan 349 millones de euros, con un crecimiento del 7,8% interanual, de los que 294 millones corresponden al resultado de entidades valoradas por el método de la participación (+10,9%) y 55 millones a ingresos por dividendos (-5,9%).

Respecto al margen bruto (ingresos totales), se incrementa un 4,4%, hasta 12.656 millones de euros a cierre del tercer trimestre; y el margen de explotación, con 7.653 millones, aumenta un 4,6%.

A su vez, los gastos de administración y amortización suben un 4,3% en tasa interanual, hasta situarse en 5.004 millones entre enero y septiembre; y la ratio de eficiencia (12 meses) se sitúa en el 39,4%.

Impuesto a la banca

La cuenta de resultados se ve impactada también en 2026 por la contabilización del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), por una cuantía de 452 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, frente a los 446 millones del mismo periodo del año 2025. Se trata de seis millones más por el llamado impuesto a la banca.

La entidad ha registrado "una intensa actividad comercial y el volumen de negocio mejora un 6,4% en tasa interanual, hasta 1,16 billones de euros a cierre de septiembre, con una evolución muy positiva en crédito y recursos".

"El buen comportamiento de la financiación tanto a familias como a empresas eleva la cartera de crédito sano un 8% en tasa interanual, hasta 397.469 millones de euros. Por segmentos, la cartera de crédito sano en empresas aumenta en 19.404 millones de euros desde septiembre de 2025 (+11,4%); la de adquisición de vivienda lo hace en 9.551 millones (+7%); y la de consumo, en 2.195 millones (+9,8%)", ha precisado.

En los préstamos para la adquisición de vivienda, CaixaBank mantiene su apuesta por operaciones hipotecarias que den seguridad al cliente de cuánto va a pagar cada mes durante toda la vida del préstamo, y el 60% de la cartera está referenciada ya a tipo fijo (frente al 20% del año 2021).

Por su parte, los recursos de clientes alcanzan 760.353 millones de euros a cierre de septiembre, un 5,6% más respecto a un año antes, "impulsados por la gestión patrimonial y la fortaleza de los depósitos". Los activos bajo gestión avanzan un 10,6% interanual, hasta 216.333 millones. En concreto, el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs asciende a 161.395 millones (+11,5%) y los planes de pensiones totalizan 54.938 millones de euros (+8,1%).

Además, los recursos en balance se incrementan un 3,8%, hasta 538.464 millones de euros, con alzas del 2,7% de los depósitos de clientes (hasta 438.932 millones) y del 11,3% en los pasivos por contratos de seguros (hasta 93.188 millones).

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones registran 15.199 millones de euros en los últimos doce meses (+17,9% interanual).

La cartera de seguros de protección refuerza también el positivo comportamiento, con incrementos de las primas del 11,6% en los últimos doce meses (+12,5% en primas de vida-riesgo y +11,1% en no-vida).

Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank y "palanca clave de captación y crecimiento del grupo", cierra septiembre con 4,3 millones de clientes (un 9% más que un año antes) y un volumen de negocio de unos 24.300 millones de euros (+18% interanual).

Por su parte, Banco BPI, filial portuguesa 100% de CaixaBank, "registra también un aumento continuado del volumen de negocio (+7% en los últimos doce meses) y consigue ganancias en cuotas de mercado". La contribución al resultado del grupo de la actividad bancaria en Portugal es de 339 millones de euros entre enero y septiembre.

Menos morosidad, más liquidez

CaixaBank ha reforzado su posición financiera, una de las principales fortalezas del grupo, con una tasa de morosidad que sigue a la baja y una tasa de cobertura al alza, unos confortables niveles de liquidez y una elevada capacidad de generación orgánica de capital.

Los saldos dudosos siguen en descenso un trimestre más, hasta 7.733 millones de euros a cierre de septiembre, gracias a la buena evolución orgánica de la calidad del activo. Así, la ratio de morosidad baja hasta el 1,76%. Los fondos para insolvencias se sitúan en 6.309 millones de euros y la ratio de cobertura mejora hasta el 82%. Además, el coste del riesgo (últimos 12 meses), con un 0,24%, se mantiene en niveles reducidos.

Por su parte, los activos líquidos totales son de 151.506 millones de euros y el Liquidity Coverage Ratio del Grupo (LCR) es del 178%, "mostrando amplios niveles de liquidez y muy por encima del mínimo requerido del 100%".

En cuanto al capital, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) cierra septiembre en el 12,5%, que recoge el impacto extraordinario (-20 puntos básicos) del octavo programa de recompra de acciones, anunciado en abril, por 500 millones de euros.

La evolución de la ratio CET1 durante los nueve primeros meses, excluyendo el impacto extraordinario mencionado anteriormente, mejora en 14 puntos básicos y se explica por la generación de capital (+202 pb), minorada por la evolución orgánica de los activos ponderados por riesgo (-43 pb), la previsión de dividendo con cargo al ejercicio (payout 60%) y el pago del cupón de AT1 (-127 pb), y el comportamiento del mercado y otros (-18 pb).