BBVA supera los 9.000 millones de beneficio en nueve meses y acelera su crédito un 20% interanual

En España el crédito creció 7,3%, con mayor financiación a empresas y consumo, mientras el coste de riesgo local se mantuvo bajo en 0,33%, lo que señala mayor oferta de crédito con control de impago.

¿Cómo afecta a los clientes en España que el crédito de BBVA haya crecido y el coste de riesgo sea bajo?

Mantiene un capital CET1 del 12,21%, un coste de riesgo acumulado del 1,44%, una tasa de mora del 2,6% y cobertura del 84%, según comunicó la entidad.

El crecimiento de la cartera de préstamos, del 20,4% interanual, impulsó el margen de intereses y los ingresos, con especial aportación de Turquía, América del Sur y México.

Ya ha aumentado la remuneración por acción —mejorando beneficio por acción y permitiendo un dividendo a cuenta récord de 0,37 euros— y podría elevar el valor contable tangible por acción si se mantienen recompras.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas el programa de recompra y el dividendo de BBVA?

Porque sus ingresos recurrentes crecieron, especialmente el margen de intereses y las comisiones, y la entidad ejecutó recompras de acciones que elevaron el beneficio por acción.

¿Por qué BBVA ha elevado su beneficio atribuido a 9.066 millones entre enero y septiembre de 2026?

La solidez de los resultados permitió abonar un dividendo a cuenta histórico de 37 céntimos por acción y avanzar en un programa extraordinario de recompra de acciones.

El margen de intereses alcanzó los 23.243 millones de euros (+17,8%), respaldado por el dinamismo de la actividad crediticia en México, Turquía y América del Sur.

Los préstamos a la clientela crecieron un 20,4% en el último año, mientras que la rentabilidad sobre tangible (ROTE) de la entidad se elevó hasta el 22%.

BBVA obtuvo un beneficio atribuido récord de 9.066 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 13,6% interanual.

BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 9.066 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un 13,6% más que en el mismo periodo del año anterior en euros corrientes, según ha informado este jueves.

El resultado récord se apoyó en el crecimiento de los ingresos recurrentes, especialmente del margen de intereses y las comisiones, y permitió al banco elevar su beneficio por acción un 17,5%, favorecido por las recompras de acciones realizadas en los últimos doce meses.

El grupo destacó además la aceleración de su actividad crediticia. En concreto, los préstamos a la clientela crecieron un 20,4% interanual en euros constantes, mientras que la rentabilidad sobre tangible (ROTE) se situó en el 22%.

BBVA cerró septiembre con un ratio de eficiencia del 37,9% y un nivel de capital CET1 del 12,21%, por encima del rango objetivo fijado por la entidad, del 11,5% al 12%.

"Hemos obtenido unos resultados excelentes. Con un perfil que mejora año tras año, seguimos demostrando nuestra capacidad única para combinar crecimiento y rentabilidad", ha afirmado Onur Genç, consejero delegado de BBVA.

Según el directivo, la cartera de crédito del banco creció más de un 20% en el último año y la contribución del grupo a la sociedad a través del crédito se ha incrementado un 70% desde 2020.

El margen de intereses aumentó un 17,8% interanual, hasta 23.243 millones de euros, impulsado por el dinamismo del crédito en Turquía, América del Sur y México. Los ingresos por comisiones alcanzaron 6.909 millones de euros, un 14,5% más, apoyados principalmente en medios de pago y gestión de activos.

Margen neto

La suma de margen de intereses y comisiones netas llegó a 30.151 millones de euros, un 17% más. El resultado de operaciones financieras también mejoró un 5,6%, con especial contribución de México y del área de Resto de Negocios.

El margen bruto se situó en 32.072 millones de euros, un 16,3% más, ligeramente por encima del crecimiento de los gastos de explotación, que subieron un 16% hasta 12.168 millones de euros.

La entidad ha subrayado que este aumento incluyó efectos no recurrentes, como la regularización del IVA y las salidas voluntarias de personal; excluyéndolos, el gasto habría crecido un 13,8%, con una mejora de la eficiencia de 81 puntos básicos.

El margen neto alcanzó 19.903 millones de euros, un 16,5% más interanual. El deterioro de activos financieros aumentó un 22%, en línea con el crecimiento de la actividad, aunque los indicadores de riesgo se mantuvieron estables: el coste de riesgo acumulado fue del 1,44%, la tasa de mora del 2,6% y la cobertura del 84%.

En el tercer trimestre, BBVA ganó 3.015 millones de euros, un 14,4% más que un año antes. La solidez de los resultados permitió al grupo mantener una posición de capital reforzada y elevar la remuneración al accionista.

El pasado 15 de octubre, los accionistas recibieron un dividendo a cuenta de 37 céntimos brutos por acción, cerca de un 16% superior al abonado en 2025 y el más alto de la historia del banco. BBVA también mantiene en marcha un programa extraordinario de recompra de acciones de 2.000 millones de euros, del que ya ha completado el primer tramo de 1.000 millones y ha iniciado el segundo.

El valor contable tangible por acción más dividendos se situó en 10,92 euros, un 19,9% más interanual, excluyendo el efecto de las recompras ejecutadas en los últimos doce meses. El ROE alcanzó el 20,8% hasta septiembre.

En España, el crédito creció un 7,3% interanual, impulsado por empresas y por el consumo y las tarjetas. El beneficio atribuido fue de 3.106 millones de euros, con un margen de intereses un 3,4% superior y comisiones un 2,3% mayores. El coste de riesgo se situó en el 0,33%, la mora en el 2,9% y la cobertura en el 72%.

En México, la inversión crediticia aumentó un 12%, apoyada en la financiación a empresas y en el comportamiento positivo de los segmentos minoristas. El beneficio atribuido alcanzó 4.522 millones de euros, un 8,4% más, con un margen de intereses un 8,5% superior y una eficiencia del 30,7%.

En Turquía, el crédito en moneda local creció un 40,1% y el beneficio atribuido llegó a 789 millones de euros, un 21,8% más en euros corrientes. En América del Sur, la cartera crediticia aumentó un 14,6% y el resultado atribuido se elevó un 42,1%, hasta 821 millones de euros, con aportaciones de 278 millones de Colombia, 276 millones de Perú y 102 millones de Argentina.

El área de Resto de Negocios registró el mayor avance relativo: su inversión crediticia creció un 68,6% interanual, gracias al dinamismo de los préstamos a empresas en Estados Unidos, Europa y Asia. El beneficio atribuido subió un 58,5%, hasta 801 millones de euros.