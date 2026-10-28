Santander gana 12.405 millones hasta septiembre, un 20% más, con la venta de Polonia

El negocio en España fue la mayor contribución con 3.695 millones; la banca minorista obtuvo 6.445 millones y la banca corporativa y de inversión aportó 2.433 millones; además, Estados Unidos, Brasil, México y Reino Unido reportaron beneficios relevantes para el grupo.

¿Qué negocios y geografías han sido más responsables del beneficio del grupo en los nueve primeros meses?

Las provisiones subieron 41,7% hasta 2.422 millones y el deterioro de activos financieros aumentó a 10.047 millones (+7,2%), ambos incrementos reducen el beneficio neto recurrente al aumentar costes no monetarios y dotaciones por riesgo.

¿Qué efectos han tenido las provisiones y el deterioro de activos en los resultados de Santander hasta septiembre?

La incorporación de TSB y Webster añadió aproximadamente ocho millones de clientes y contribuyó, junto a la actividad comercial, a sumar 17 millones de clientes en doce meses; la entidad atribuye a esas compras parte del crecimiento de ingresos y del resultado ordinario.

¿Cómo ha contribuido la integración de TSB y Webster al crecimiento de clientes y resultados de Santander?

El resultado ordinario fue de 11.176 millones, que excluye plusvalías y otras partidas no recurrentes; la plusvalía neta por Polonia fue 1.895 millones, que compone la mayor parte del componente extraordinario del beneficio total.

La plusvalía de 1.895 millones procede de la desinversión en su filial polaca y refleja la diferencia entre el precio de venta y el valor neto contable de ese activo en el balance. Esa ganancia extraordinaria elevó el beneficio atribuido del grupo hasta 12.405 millones en nueve meses.

¿Por qué Santander ha registrado una plusvalía de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia?

España se mantiene como el mercado con mayor contribución al grupo, aportando un beneficio neto de 3.695 millones de euros, un 14,3% más.

La entidad sumó 17 millones de clientes en los últimos doce meses, alcanzando los 189 millones, tras la integración de TSB y Webster.

El beneficio ordinario batió un récord de 11.176 millones de euros (+16%) gracias a la alta actividad comercial y las mejoras de eficiencia del plan 'ONE Transformation'.

El Banco Santander ganó 12.405 millones de euros hasta septiembre, un 20% más, impulsado por una plusvalía neta de 1.895 millones procedente de la venta de su filial en Polonia.

El Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 12.405 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 20% más. Este resultado incluye una plusvalía neta de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia.

Sin esa y otras partidas no recurrentes, el banco obtuvo un resultado ordinario récord de 11.176 millones, un 16 % más, gracias a la fuerte actividad de clientes y a los avances en mejoras de eficiencia y los mayores ingresos obtenidos con la ejecución de su plan ONE Transformation, según ha informado este miércoles.

"Hemos vuelto a obtener unos resultados muy sólidos en los primeros nueve meses, con un aumento del 25% del beneficio por acción y una dinámica cada vez más positiva en todo el grupo. Hemos sumado 17 millones de clientes en los últimos doce meses gracias a una fuerte actividad comercial y a la incorporación de TSB y Webster", ha explicado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Y ha añadido que "tengo más confianza que nunca en que cumpliremos nuestros objetivos, tanto en 2026 como en nuestro plan a tres años, gracias a la fortaleza y al compromiso de nuestros equipos en todo el grupo".

El banco ha incorporado 17 millones de nuevos clientes en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 189 millones, gracias a la actividad comercial en todos los negocios y a la incorporación de ocho millones de clientes de TSB, el banco británico adquirido al Sabadell, y a la compra del estadounidense Webster, cuyas adquisiciones se completaron el 30 de abril y el 20 de agosto, respectivamente.

Las comisiones netas se elevaron a un ritmo del 8,9%, hasta los 10.349 millones de euros, mientras que el resultado por operaciones financieras (ROF) cayó un 34,7%, hasta los 1.079 millones, y los ingresos por dividendos se elevaron un 35,8%, hasta los 759 millones.

El banco cerró los nueves primeros meses de 2026 con unos gastos de personal de 10.516 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5% interanual, mientras que el resto de los gastos de administración alcanzó los 6.002 millones, un 1% más.

Negocios globales

La entidad ha explicado que los costes totales cayeron un 1% sin el impacto de TSB ni Webster (-2% en euros constantes), gracias a las "continuas mejoras de eficiencia derivadas del nuevo programa 'ONE Transformation'".

Además, el impacto de las amortizaciones fue de 2.454 millones (+1,3%), al tiempo que las provisiones se dispararon un 41,7%, hasta los 2.422 millones, y el deterioro de valor de activos financieros se ubicó en los 10.047 millones, un 7,2% más que en los primeros nueve meses de 2025.

Respecto a los negocios globales, la división de banca minorista obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.445 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 14,4% más, con un incremento en los ingresos del 8,7%, hasta los 26.277 millones de euros. Por otro lado, la rama de banca corporativa y de inversión facturó 6.936 millones de euros (+15,1%) y obtuvo unos beneficios de 2.433 millones, un 17% más.

La rama de gestión patrimonial y de seguros contabilizó un margen bruto de 3.198 millones, un 10,4% más, con un alza del 19,9% en su beneficio, hasta los 1.651 millones.

El segmento de Openbank tuvo un margen bruto de 10.062 millones hasta septiembre, un 4,1% más, con una caída del beneficio del 9,9%, hasta los 1.407 millones de euros. El segmento de pagos ganó 105 millones de euros, un 200% más, tras elevar sus ingresos un 18,2%, hasta los 1.175 millones.

El negocio de Santander en España reportó el mayor beneficio para el grupo, con 3.695 millones de euros, un 14,3% más. El margen bruto registró un incremento del 5,9%, hasta los 9.512 millones de euros. De esa cifra, el margen de intereses fue de 5.827 millones (+7,6%), mientras que las comisiones netas fueron de 2.363 millones (+6,8%).

Respecto al resto de las principales geografías donde opera el banco, Santander obtuvo un beneficio de 1.514 millones en Estados Unidos, un 26,8% más; de 1.596 millones en Brasil, un 0,4% más; de 1.402 millones en México, un 15,8% más; y de 1.282 millones en Reino Unido, un 33,8% más.