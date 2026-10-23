Kutxabank inicia los trabajos para lanzar un banco digital con marca propia para 2028

Entre los directivos implicados figura Iker de los Ríos, exdirectivo de Fintonic; Kutxabank planea distribuir empleados entre Bilbao y Madrid, con la dirección principalmente en Bilbao.

La opción preferida por la cúpula sería solicitar una licencia al Banco de España, aunque siguen sobre la mesa desarrollar la marca usando la licencia del banco matriz o comprar una licencia en desuso.

¿Optará Kutxabank por pedir una licencia bancaria propia al Banco de España para este banco digital?

El plan contempla una oferta completa: depósitos, hipotecas, créditos personales, ahorro e inversión (fondos, planes, bróker de acciones, ETF y cripto), tarjetas, seguros y Bizum.

Kutxabank busca diversificar ingresos y captar clientes fuera de sus zonas tradicionales ante la competencia de neobancos y bancos digitales. La noticia indica que la iniciativa persigue no ceder terreno frente a rivales como Revolut, N26 o los digitales de la gran banca.

El proyecto prevé una oferta completa de servicios financieros (hipotecas, créditos, depósitos, criptomonedas o Bizum) y contempla solicitar una nueva licencia bancaria al Banco de España.

La entidad ha registrado de forma tentativa la marca 'Kbank' y proyecta repartir a su plantilla entre Bilbao y Madrid, contando con perfiles directivos como Iker de los Ríos.

Kutxabank ha iniciado los trabajos preparatorios para lanzar un banco digital con marca propia para 2028, con el objetivo de diversificar ingresos y captar clientes fuera de sus zonas tradicionales.

Kutxabank ha iniciado los trabajos preparatorios para lanzar un banco digital con marca propia para 2028.

El grupo vasco quiere diversificar sus fuentes de ingresos, potenciar la captación de clientes a lo largo y ancho de España más allá de sus zonas de influencia (País Vasco, Madrid y algunas partes de Andalucía), y penetrar en el mundo digital para así no ceder terreno ante la pujanza de los neobancos (Revolut, Trade Republic, N26 o Monzo) y los bancos digitales de la gran banca.

La hoja de ruta planteada por Kutxabank llevaría la puesta de largo de su banco digital no antes de 2028, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes del mercado. Desde Kutxabank no han hecho comentarios a esta información.

El proyecto de Kutxabank para su banco digital pivota sobre una oferta completa de productos y servicios que incluiría depósitos, hipotecas, créditos personales o financiación al consumo, productos de ahorro e inversión (fondos de inversión, planes de pensiones o bróker de acciones, ETF y criptomonedas), tarjetas de débito y crédito, seguros o el popular Bizum, entre otros.

La entidad ya ha comenzado a realizar las primeras entrevistas de trabajo de potenciales candidatos para su plantilla.

Kutxabank tiene la intención de repartir sus futuros empleados entre Bilbao y Madrid, con buena parte o la casi totalidad de los directivos en la ciudad vasca y el grueso de los departamentos en la capital española.

Entre los directivos involucrados en su diseño, se encuentra Iker de los Ríos, quien durante doce años ha estado ligado a Fintonic en diferentes puestos directivos, el último como co-consejero delegado y director de OpenInsights. Lleva desde junio en Kutxabank como responsable de Préstamos, Seguros y Operaciones.

De forma tentativa, Kutxabank ha registrado la marca 'Kbank', que podría utilizar como enseña comercial para su futuro banco digital o para cualquier otro proyecto alternativo del grupo.

Cabe recordar que el pasado mayo Kutxabank le ganó en los tribunales al gigante sueco Klarna el uso exclusivo de la 'K' como marca de servicios financieros.

El banco vasco puso en marcha actuaciones previas a una acción civil para obtener la cesación del comportamiento infractor de Klarna en España.

En su fase de prospección, Kutxabank baraja todas las opciones societarias, operativas y comerciales posibles para dotar de autonomía a su futuro banco digital pese a que éste será 100% de Kutxabank.

¿Con o sin licencia bancaria?

Una de ellas sería solicitar una licencia bancaria nueva al Banco de España, como ocurre con Openbank respecto del Santander, que los dos tienen sendas licencias.

Otra sería desarrollar la plataforma con su propia marca, pero sin licencia bancaria propia, como hace CaixaBank con su banca móvil imagin, que utiliza la licencia del primero. Una tercera vía sería comprar una licencia vacía o en desuso a una tercera entidad.

Las fuentes consultadas indican que la opción que más gusta en la cúpula de Kutxabank y que más probabilidades tiene de salir adelante es la primera, la de pedir una licencia al BdE para su nuevo banco digital. Pero nada está decidido y todas las opciones siguen sobre la mesa.

Kutxabank elevó un 22% interanual su beneficio neto a junio, hasta los 405,5 millones de euros, con un volumen de negocio de 155.395 millones que engloba créditos, depósitos y recursos fuera de balance. A cierre de 2025, contaba con 2,2 millones de clientes.

En junio se decía que cerca del 70% de los clientes de la entidad están activos en banca digital. Mientras que su red cuenta con 610 oficinas repartidas por toda España.

Kutxabank ya lanzó en 2024 el gestor digital de fondos Finnk, dependiente de Kutxabank Investment.

En su plataforma, se puede invertir a través de diferentes carteras diversificadas en fondos de grandes casas como BlackRock, Vanguard, Amundi, BNP Paribas AM o Robeco. Estas carteras están adaptadas al perfil de riesgo del cliente y disfrutan de gestión automatizada y apoyo experto.