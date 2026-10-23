La noticia menciona a Carlos Torres, presidente de BBVA, que celebra el hito, y a Murat Kalkan, responsable global de Bancos Digitales, que define la prioridad de consolidar Italia y Alemania.

Quiénes son los responsables de la estrategia de bancos digitales de BBVA citados en la noticia?

Alemania es el otro gran mercado europeo fuera de España donde BBVA ha implantado un banco digital y superó 100.000 clientes en menos de un año, por lo que ambas filiales son prioridades para consolidar crecimiento rentable.

Qué papel juega Alemania en la estrategia de bancos digitales de BBVA junto a Italia?

Empezó ofreciendo solo remuneración a depósitos y después añadió préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito y soluciones de inversión, incluidos fondos y ETFs.

Cómo ha evolucionado la oferta de productos de BBVA en Italia desde su llegada?

El patrocinio busca potenciar la marca y acelerar la captación de clientes en Italia; ya se usa como palanca comercial para consolidar la relación con usuarios y reforzar visibilidad de sus productos.

¿Qué consecuencias tiene para BBVA haber formalizado un patrocinio con el Inter de Milán hasta 2029?

BBVA ha alcanzado ese volumen gracias a su modelo de banca 100% digital lanzado hace cinco años y a la ampliación progresiva de su catálogo, que pasó de remunerar depósitos a ofrecer préstamos, hipotecas, tarjetas y fondos.

La entidad enfoca su nueva etapa en convertirse en el banco principal de sus usuarios en Italia y consolidar su negocio digital también en Alemania, donde superó los 100.000 clientes.

El banco ha ampliado su catálogo de productos en el país transalpino, incluyendo hipotecas, préstamos, tarjetas y soluciones de inversión, además de un patrocinio con el Inter de Milán.

BBVA supera el millón de clientes en Italia tras cinco años operando con su modelo de banca 100% digital, cumpliendo su objetivo fijado para 2026.

BBVA ha superado en los últimos días el millón de clientes en Italia, tras cinco años operando en el país con un modelo de banca digital, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

El banco cumple así con el objetivo que se marcó para este año. En diciembre de 2025 afirmó, tras superar los 800.000 clientes, que superaría el millón en 2026.

"Hemos alcanzado el millón de clientes en Italia, lo que refleja el éxito de nuestro modelo de banca 100% digital. Ahora iniciamos una nueva etapa en Italia, centrada en convertirnos en el banco principal de nuestros clientes y profundizar en nuestra relación con ellos", ha afirmado el presidente de BBVA, Carlos Torres.

Aunque en un principio el banco sólo ofrecía remuneración a los depósitos, con los años ha ido elevando su oferta de productos. Ahora ofrece préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito y soluciones de inversión, incluyendo fondos de inversión y fondos cotizados.

De hecho, para potenciar la marca de BBVA en el país transalpino, el grupo español formalizó con el Inter de Milán un patrocinio y una alianza estratégica por tres años, hasta 2029.

El otro gran banco digital europeo fuera de España de BBVA está en Alemania, donde en abril superó los 100.000 clientes, tras menos de un año operando en el país.

"Nuestros bancos digitales están teniendo una muy buena acogida en Italia y Alemania (...). Nuestros esfuerzos ahora están centrados en consolidar el negocio en estos dos mercados con el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible y rentable", ha afirmado el responsable global de Bancos Digitales de BBVA, Murat Kalkan.