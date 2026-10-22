Cajamar se convierte en el décimo banco que implementa Bizum Pay en España

El servicio se desplegará de forma progresiva en los comercios y establecimientos interesados, según el plan comunicado por el grupo cooperativo.

¿Cómo se implantará Bizum Pay en la red de comercios de Cajamar?

Ya lo ofrecen CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter, Abanca, Ibercaja, ING y ahora Cajamar; aún no se han unido Santander, Kutxabank, Deutsche Bank ni neobancos como Revolut, Trade Republic o N26.

Los comercios disponen de un cobro inmediato y sencillo y pueden recibir el abono de las operaciones de forma agregada o inmediata en su cuenta, lo que facilita la gestión del punto de venta.

Los clientes pueden pagar acercando el móvil al terminal y confirmar la operación en la app sin introducir datos de tarjeta, lo que permite pagos en segundos y simplifica la experiencia de compra.

¿Qué ventajas ofrece Bizum Pay para los clientes de Cajamar en los comercios físicos?

Cajamar ha añadido Bizum Pay para ampliar su oferta de pagos digitales y ofrecer a clientes y comercios una opción de pago presencial rápida desde el móvil. La decisión sigue la tendencia del sector tras incorporaciones recientes como la de ING.

Entidades como Santander, Kutxabank, Deutsche Bank, Revolut o N26 aún analizan su incorporación a Bizum Pay para los próximos meses.

Los comercios se beneficiarán de un sistema de cobro inmediato y sencillo que refuerza su digitalización y amplía las opciones en el punto de venta.

La nueva cartera digital de Bizum permite a los clientes de Cajamar realizar pagos presenciales en comercios físicos directamente con el móvil y sin usar datos de tarjeta.

Cajamar se suma a Bizum Pay como el décimo grupo bancario en España en incorporar esta solución de pago, justo un día después de ING.

Cajamar se convierte en el décimo grupo bancario con Bizum Pay en España. El grupo cooperativo de cajas rurales incorpora la solución un día después de que lo hiciese el neerlandés ING.

De esta forma, Cajamar amplía su oferta de soluciones de pago digitales con la incorporación de Bizum Pay, la nueva cartera digital de Bizum que permite realizar pagos presenciales en comercios directamente desde el móvil.

Bizum Pay permite pagar en establecimientos físicos acercando el teléfono móvil al terminal de pago y confirmando la operación desde la aplicación. El cliente puede realizar el pago en segundos, sin introducir datos de tarjeta, lo que agiliza y simplifica la experiencia de compra.

Por su parte, los comercios disponen de un sistema de cobro inmediato y sencillo y reciben el abono de las operaciones de forma agregada o inmediata en su cuenta. Además, esta solución refuerza la digitalización del negocio y amplía las opciones de pago disponibles en el punto de venta.

El servicio se implantará de forma progresiva en los comercios y establecimientos interesados.

Cajamar es el décimo banco que lo habilita en España, tras haberlo hecho antes CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter, Abanca, Ibercaja e ING.

Por el contrario, aún faltan por unirse Santander, Kutxabank, Deutsche Bank o neobancos como Revolut, Trade Republic o N26. Todos ellos analizan su adhesión para los próximos meses.