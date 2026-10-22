Bankinter pide "consenso" entre todos los partidos para solucionar el problema de la vivienda en España

Bankinter reconoce tener algo de deuda francesa en balance pero señala que su cartera es principalmente deuda pública española, con menor prima de riesgo; por tanto, espera solo volatilidad puntual y no contagios graves al negocio.

El banco aplica un plan transversal de formación en IA para todos los empleados y afirma que no prevé reducciones de plantilla gracias a esa capacitación adaptada a distintos niveles.

Bankinter ha sido uno de los bancos más activos en la línea de avales del ICO y dice que seguirá participando en iniciativas con el enfoque adecuado para aliviar el problema de acceso a la vivienda.

Ya ha aumentado la presión política y mediática sobre la regulación del alquiler y la vivienda; en el futuro podría traducirse en mayor intervención normativa que afecte a la oferta hipotecaria y a la rentabilidad de los bancos.

Porque considera que la vivienda es un problema estructural que requiere políticas efectivas y de largo plazo compartidas por todos los partidos para dar seguridad regulatoria y soluciones sostenibles.

El banco iniciará en noviembre la financiación de Tulp para emitir sus primeras hipotecas en Países Bajos entre finales de año y principios de 2027.

Bankinter confía en alcanzar acuerdos con los sindicatos ante las movilizaciones del sector y descarta recortes de plantilla tras desplegar un plan de formación en inteligencia artificial.

La entidad registró un beneficio neto acumulado de 901 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior.

Gloria Ortiz, CEO de Bankinter, pide a los partidos políticos políticas de largo plazo y consenso para resolver el problema estructural de la vivienda en España.

"España tiene un problema estructural de vivienda. Por eso, pedimos a los partidos políticas efectivas de largo plazo y consenso entre ellos para atajar el problema de la vivienda". Este es el reclamo que ha hecho público Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, a los grandes partidos políticos que concurrirán a las elecciones del 29N.

La CEO de Bankinter ha aprovechado la rueda de prensa de los resultados del tercer trimestre del año, donde han registrado un beneficio neto acumulado hasta septiembre de 901 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, para animar a PP, Vox, PSOE y el Frente Amplio a que vean desde un único prisma la crisis de vivienda tras el desahucio de Maricarmen y los dos decretos pendientes de convalidación en la Diputación Permanente.

Como ha recordado Ortiz, Bankinter ha sido uno de los bancos más activos en la Línea de Avales Hipoteca Primera Vivienda del ICO y "lo seguiremos siendo en cualquier iniciativa que se lance con el enfoque adecuado para solventar el problema de la vivienda".

Por ahora, y en términos generales, la producción hipotecaria en Bankinter está cayendo "sólo un 9%", y Ortiz se ha mostrado confiada en que en los próximos trimestres "se cerrará el gap y la tendencia se desacelerará".

También en clave política, y ante la huelga general convocada por los sindicatos para el 11 de noviembre con el lema de mejores salarios para poder comprar una vivienda, y dado que las secciones sindicales de la banca también aventuraron un otoño caliente con paros y movilizaciones para materializar sus propias reivindicaciones sectoriales (un fin de semana de tres días al mes o un alza salarial del 7% en las plantillas bancarias), la CEO de Bankinter ha señalado que "nosotros siempre hemos sido una entidad que ha dialogado con los sindicatos y confío en que llegaremos a un punto de encuentro también esta vez".

Ligado a esto, el banco está desplegando un plan transversal para incorporar la inteligencia artificial a todos los niveles y empleados de la entidad, de tal forma que Ortiz no cree que la IA vaya a suponer reducciones de plantilla: "Hay un plan para no dejar a nadie atrás, con una formación intensiva en IA a todos los empleados adaptada a sus necesidades y conocimientos".

La presentación ha contado con varias connotaciones políticas y su afectación al negocio de la entidad. También se han tratado las movilizaciones y altercados en Francia de este fin de semana y el empeoramiento de la prima de riesgo gala en una crisis de deuda pública que llega en precampaña electoral, ya que el país vecino tiene sus elecciones presidenciales en 2027.

"Tenemos algo de deuda francesa en balance, pero no mucho. Nuestra cartera es fundamentalmente de deuda pública española, que tiene la prima muy contenida, por debajo de la francesa y la italiana", ha matizado. Y ha añadido: "Francia tiene unas finanzas públicas que requieren atención y el clima preelectoral no ayuda a que los mensajes sean tranquilizadores, pero cuando el periodo de transición acabe, el país se estabilizará".

En Bankinter no creen que vaya a haber grandes problemas en la deuda pública europea como contagio de Francia, "más allá de volatilidad puntual" en los bonos.

Tulp y la Caife

Fuera de las fronteras españolas también mira Bankinter hacia los Países Bajos. Sus responsables prevén que el grupo empiece a financiar a su nueva adquisición Tulp en noviembre, para que su bróker hipotecario en el país neerlandés comience a dar las primeras hipotecas bajo el paraguas de Bankinter hacia finales de diciembre o ya en enero de 2027.

Por último, Ortiz también ha valorado la nueva cuenta europea de inversión Financia Europa (Caife) que el Gobierno ha colado in extremis en los decretos de vivienda para saldar su compromiso con la Comisión Europea de bajarla a terreno español. "Europa cuenta con una gran capacidad de ahorro retenida. No sé si la cuenta europea de inversión surtirá el efecto deseado, pero sí vamos por el buen camino para llevar el ahorro hacia la economía real de Europa".

Y ha puesto sobre la mesa que Bankinter ha sido pionero en democratizar el acceso a los fondos alternativos de capital privado para, precisamente, canalizar inversiones hacia las empresas no cotizadas.