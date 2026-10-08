Santander y el BEI inyectan 300 millones para apoyar a las pymes e impulsar la industria europea de defensa

El BEI prevé superar los 5.000 millones de euros de inversión en seguridad y defensa en 2026, el 5% de su actividad total.

La operación, segunda entre ambas entidades en este ámbito, busca reforzar la industria europea de defensa y reducir su dependencia exterior.

Los fondos facilitarán inversiones, expansión de instalaciones, producción, desarrollo tecnológico y gastos operativos ligados al aumento de actividad.

Santander y el BEI movilizarán 300 millones de euros para financiar a pymes y empresas de tamaño intermedio de seguridad y defensa.

Banco Santander y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han firmado un acuerdo para movilizar 300 millones de euros destinados a pequeñas y medianas empresas (pymes) y compañías de tamaño intermedio del sector de la seguridad y la defensa.

El objetivo es facilitar el acceso al crédito a estas empresas y apoyar su crecimiento. La iniciativa también busca reforzar la industria europea de defensa en un momento de creciente incertidumbre internacional.

Se trata de la segunda operación de este tipo entre ambas entidades para impulsar la financiación de un sector estratégico para Europa.

Las pymes tienen un papel fundamental en esta industria. Muchas trabajan como proveedoras de grandes compañías y se encargan de desarrollar tecnologías, fabricar componentes y ofrecer soluciones especializadas.

Sin embargo, el acceso a la financiación sigue siendo uno de sus principales obstáculos. Muchas necesitan recursos para ampliar sus instalaciones, aumentar la producción, desarrollar nuevas tecnologías o afrontar nuevos contratos.

El acuerdo busca dar respuesta a estas necesidades. Los fondos podrán utilizarse tanto para realizar inversiones como para cubrir los gastos diarios derivados del aumento de la actividad.

Además, la financiación permitirá impulsar tecnologías con aplicaciones en el ámbito militar y civil.

Europa refuerza la defensa

No obstante, esta operación forma parte de una estrategia más amplia del BEI para fortalecer la industria europea de seguridad y defensa.

En 2025, el grupo multiplicó por cuatro sus inversiones en este sector y superó los 4.000 millones de euros.

Para 2026, prevé superar los 5.000 millones, una cantidad equivalente al 5% de todas sus inversiones.

En España, el BEI destinó 500 millones de euros a esta actividad durante el pasado ejercicio.

Además, la entidad europea ha puesto en marcha un programa de financiación de 3.000 millones de euros para facilitar el crédito a las empresas vinculadas a la industria de defensa. El acuerdo con Santander forma parte de esta iniciativa.

La directora de Instituciones Financieras del BEI, Gemma Feliciani, ha destacado la importancia de ampliar la financiación a estas compañías para fortalecer la industria europea y reducir su dependencia exterior.

Por su parte, el director global de Banca de Empresas de Santander, Borja Oyarzabal, ha señalado que la operación permitirá combinar los recursos del banco con las garantías europeas para facilitar préstamos a empresas con proyectos de inversión y crecimiento.

La colaboración entre ambas entidades busca reforzar la capacidad industrial y tecnológica de Europa y mejorar la competitividad de las empresas de un sector cada vez más importante para la economía europea.