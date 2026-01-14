Unicaja agita el mercado con el fichaje en Anta AM de su nuevo director de Crédito

La Fundación Unicaja ha lanzado su propio holding inversor, Fundatia, con el objetivo de alcanzar una cartera de 350 millones de euros en 2028.

La entidad ha reorganizado su negocio minorista en seis áreas y ha incorporado nuevos directivos para impulsar su presencia en banca privada y de empresas.

Pérez-Riu reportará a Alberto Cortés, director de Tesorería y Mercado de Capitales de Unicaja, y aporta experiencia en firmas como Trea AM, Santander o Barclays.

Unicaja ficha a Pedro Pérez-Riu como nuevo director de Crédito y Operaciones Estructuradas, procedente de Anta Asset Management.

Unicaja sigue agitando el mercado bancario con fichajes de relumbrón para sus áreas de negocio estratégicas. El banco malagueño ha incorporado desde la gestora Anta Asset Management a su nuevo director de Crédito y Operaciones Estructuradas: Pedro Pérez-Riu.

Pérez-Riu estará bajo la supervisión de Alberto Cortés, director de Tesorería y Mercado de Capitales, quien se había incorporado al grupo andaluz hace año y medio tras una larga carrera en Banco Sabadell.

El nuevo fichaje de Unicaja se ha desempeñado los dos últimos años como director de Renta Fija y Análisis Macroeconómico en Anta AM, el brazo de inversión de la Corporación Financiera Azuaga.

Antes había trabajado para firmas de primer nivel como Trea AM, Amherst Pierpont Securities, Torino Capital, Mitsubishi UFJ Securities, Santander, Barclays o la antigua Paribas Capital Markets.

Su llegada se produce en plena ofensiva de Unicaja por segmentos como la banca privada o la banca de empresas. Hace pocos días, la entidad reorganizó su negocio minorista en seis áreas con fichajes de nuevos jefes y recolocaciones.

Nuevos perfiles

Ha dividido la anterior dirección de Clientes y Estrategia Comercial en tres nuevas áreas: Pymes, Negocios y Productos de Empresa, liderada por Santiago Casanova (ex Bain & Company); Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, dirigida por Ramón Senosiaín (ex UBS); y Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail, capitaneada por Gustavo Peralta, anterior responsable de Clientes y Estrategia Comercial cuando el área era sólo una.

Asimismo, dentro del ámbito de Banca Privada, se ha creado una unidad específica de Planificación Financiera y Patrimonial, dirigida por Miguel Solbes, proveniente de Singular Bank.

Esta apuesta de Unicaja por la especialización se apalanca sobre otras tres direcciones ya existentes dentro de la dirección general de Negocio Minorista: Red Comercial, liderada por Agustín Sánchez; Banca Digital y Remota, por Joaquín Sevilla, e Inteligencia de Negocio y CRM, bajo la dirección de Eva González.

En paralelo, la Fundación Unicaja ha creado su propio holding inversor con el objetivo de superar los 350 millones de euros a finales de 2028. Su nuevo brazo de inversión, Fundatia, parte de una cartera inicial de 180 millones de euros y está capitaneado por el ex de Abante, Rafael Romero.