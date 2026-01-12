Sabadell coloca 500 millones en cédulas hipotecarias al 2,8% en su primera emisión tras el portazo a BBVA

Ambas operaciones reflejan la solidez del apetito inversor en el mercado de deuda española durante el inicio de 2026.

CaixaBank también ha realizado una emisión de 1.250 millones en deuda sénior no preferente, logrando su mayor demanda histórica con un cupón del 3,875%.

La emisión ha tenido una sobresuscripción de casi 10 veces el importe ofertado y contó con la participación de más de 130 inversores.

Banco Sabadell ha colocado 500 millones de euros en cédulas hipotecarias al 2,875%, su primera emisión tras rechazar BBVA la opa hostil.

Banco Sabadell ha llevado a cabo la primera gran colocación de deuda de 2026 entre las principales empresas españolas, y la primera suya desde que BBVA fracasó en su intento de opa hostil el pasado octubre tras el portazo de los accionistas de Sabadell, que sólo aceptaron con un 25,3% del capital.

El banco catalán ha emitido 500 millones de euros en cédulas hipotecarias con un cupón del 2,875%, tras haber partido la subasta del mid swap más 38 puntos básicos, y con vencimiento a casi siete años vista, en noviembre de 2032.

Esta emisión supone la vuelta al mercado de cédulas hipotecarias por parte de la entidad tras más de un año sin emitir este instrumento, y se trata de la primera emisión de cédulas del mercado español desde la subida del rating de Moody’s a Aaa en octubre de 2025.

La emisión ha alcanzado un nivel de sobresuscripción del libro de cerca de 10 veces el tamaño original.

Esta demanda ha permitido al Sabadell establecer las condiciones finales de la emisión en mid swap más 28 puntos básicos, logrando estrechar en 10 puntos básicos el nivel de partida, y sin conceder ninguna prima de emisión.

Los colocadores han sido bancos de inversión como Natixis, Commerzbank, HSBC, Santander, UniCredit y el propio Banco Sabadell, y el banco vallesano ha logrado la participación de más de 130 inversores.

Sabadell inicia el 2026 en solitario y pendiente del cierre de la operación de venta de su filial británica TSB a Santander, valorada en 3.100 millones de euros y por la que repartirá un megadividendo de 2.500 millones a sus accionistas.

CaixaBank

Por su parte, CaixaBank ha colocado una nueva emisión de 1.250 millones de euros en formato sénior no preferente y ha alcanzado su mayor demanda histórica en este formato.

La emisión tuvo una demanda máxima de 6.500 millones y superó los 4.900 millones de demanda final. El cupón ha quedado fijado en el 3,875%.

Gracias a la elevada demanda, CaixaBank ha podido fijar el precio final en mid swap más 108 puntos básicos, 32 puntos básicos por debajo del nivel inicial, lo que supone para el grupo catalán una concesión de nueva emisión negativa de 2 puntos básicos por debajo del fair value estimado del instrumento.

Los bancos colocadores han sido Citi, Société Générale (B&D), UBS, UniCredit y la propia CaixaBank.