Revolut alcanza los 6 millones de clientes en España y supera a ING y Banco Sabadell

Revolut pisa el acelerador en España. En los últimos doce meses, el neobanco ha captado cerca de 2 millones de nuevos clientes, hasta alcanzar los 6 millones de clientes en nuestro país desde los 4,1 millones de clientes con los que cerró 2024.

Con una penetración del 13% de la población, España se consolida como el tercer mayor mercado global de la compañía, sólo por detrás de Reino Unido y Francia.

Según datos del Grupo Inmark, Revolut ya es el cuarto banco por penetración en España, superando a entidades como ING o Banco Sabadell.

Este año también marca el despliegue del primer ecosistema físico de cajeros automáticos de Revolut en España. La compañía ha instalado ya 50 cajeros propios en ubicaciones estratégicas en Madrid y Barcelona, y prevé alcanzar 200 unidades instaladas en 2026.

Esta red se complementa con una fuerte inversión en presencia aeroportuaria en El Prat (Barcelona) y Barajas (Madrid), donde la marca ha reforzado su visibilidad junto a los principales flujos de viajeros nacionales e internacionales.

Asimismo, Revolut apuesta por España con la ampliación de sus oficinas en Madrid y Barcelona y la creación de 800 nuevos empleos.

Por líneas de negocio, el comportamiento del ahorro ha sido uno de los motores de crecimiento en el año. Revolut ha cuadruplicado durante este 2025 el volumen de depósitos en productos de ahorro en España. Así, los saldos en cuentas de ahorro ascienden a 2.140 millones de euros.

Mientras que la inversión también adquiere un peso mayor en el país. En 2025, el número de usuarios que invierten desde Revolut se ha doblado, y la inversión media ha avanzado un 175%, situándose en los 5.481 euros por cliente, según ha podido saber este periódico.

Más concretamente, los fondos monetarios siguen siendo el producto más popular, con 1.315 millones de euros invertidos por usuarios españoles en este producto a través de Revolut.

Fuerte competencia

A nivel mundial, Revolut ha superado los 65 millones de clientes, ha entrado en nuevos mercados como México y ha obtenido licencia bancaria en Colombia.

Además, ha reforzado su trayectoria con una valoración de 75.000 millones de dólares (casi 64.200 millones de euros) en un mercado con una fuerte competencia digital, donde operan neobancos como Trade Republic, N26, Nubank o MyInvestor, así como grandes bancos tradicionales como ING, Santander a través de Openbank, BBVA con su ofensiva en Italia y Alemania, CaixaBank mediante Imagin o Bankinter tras integrar EVO Banco.

El último en subirse a esta ola de la banca digital es el italiano UniCredit de Andrea Orcel, que prepara el lanzamiento de su filial Aion Bank en España para mitad de 2026.