El Gobierno aprobará una norma para limitar las condiciones exigidas para los créditos al consumo en enero

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno aprobará en enero una nueva norma para limitar los intereses y condiciones de los créditos al consumo, derivada de una directiva europea. La normativa busca incrementar la transparencia y proteger a los consumidores, exigiendo que entre la oferta de crédito y su aceptación haya al menos 24 horas de reflexión. La publicidad de créditos rápidos, microcréditos y tarjetas revolving deberá informar de todas las condiciones, no solo de la rapidez en el acceso al dinero. El ministro de Economía también ha anunciado el uso de inteligencia artificial desde 2026 para reducir la burocracia empresarial y facilitar el acceso de las pymes a ayudas.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno aprobará este mes de enero una nueva norma para limitar los intereses y otras condiciones de los créditos al consumo.

La medida, según ha explicado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser, deriva de una de las directivas europeas pendientes de transponer en España.

Busca incrementar la transparencia en las condiciones de este tipo de financiación y proteger a los consumidores, estableciendo además un plazo mínimo de 24 horas para que puedan aceptar la oferta de crédito con la debida información y reflexión.

Cuerpo ha adelantado que la nueva regulación reforzará la protección de los consumidores "en tres dimensiones". La primera será la transparencia, obligando a que, cuando se promocionen créditos rápidos, microcréditos o tarjetas revolving, la publicidad no ponga el foco solo en la rapidez de acceso al dinero, sino que incluya el resto de condiciones para evitar engaños por la inmediatez.

Además, se exigirá que entre una oferta vinculante y su aceptación transcurra un mínimo de 24 horas, con el fin de frenar decisiones impulsivas sobre productos financieros complejos. "Y luego, otro elemento esencial es, efectivamente, el ser capaces de poner un tope, unos límites a los costes de este tipo de productos", ha concluido.

IA para la burocracia

Cuerpo ha avanzado también cambios para reducir la burocracia empresarial mediante la inteligencia artificial (IA) a partir de 2026.

En concreto, ha explicado que se trabaja en un sistema similar a "un ChatGPT para pymes, o un Gemini", que permita a las empresas conocer a qué ayudas pueden optar y tramitar las solicitudes de forma automática con datos ya incorporados, "como con el IRPF cuando llega el borrador de la declaración de la renta".

Respecto a la IA, el ministro ha defendido la necesidad de una regulación entendida como protección. Ha señalado que se debe encontrar "ese equilibrio" para no frenar la innovación, pero sí "proteger mínimamente a los usuarios" y fijar "unas reglas mínimas".