Trade Republic eleva su valoración a 12.500M tras la entrada del fondo de Singapur y las familias Arnault y Agnelli

Trade Republic eleva su valoración a 12.500 millones de euros tras reforzar su base accionarial en una ronda secundaria de 1.200 millones. La operación respalda el plan de crecimiento a largo plazo del neobanco alemán para construir la principal plataforma digital de banca y ahorro de Europa.

Inversores existentes como Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV y Thrive han aumentado su participación en Trade Republic.

La ronda también ha atraído a inversores de largo plazo de primer nivel como Fidelity, Wellington y el fondo soberano de Singapur (GIC).

Así como a los family offices europeos Aglaé Ventures (de la familia Arnault, la dinastía detrás de LVMH) y Lingotto Investment Management (gestionado por Exor, el holding de la familia Agnelli, fundadora de Fiat, accionista mayoritaria de la Juventus y propietaria de periódicos como La Stampa o La Repubblica), que se incorporan al accionariado de Trade Republic. Todos ellos han adquirido participaciones a algunos de los accionistas iniciales.

"Trade Republic es rentable desde hace tres años y no requiere nuevo capital", afirman desde el neobanco germano.

En los últimos 18 meses, la plataforma ha duplicado su base de clientes hasta superar los 10 millones de personas -con más de un millón en España- que atesoran 150.000 millones de euros en activos, afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic. "Esta transacción subraya que el cambio cultural hacia la inversión minorista en Europa no ha hecho más que empezar", añade el directivo.

Trade Republic ha captado más de 1.000 millones de euros en capital primario a lo largo de sus rondas de financiación y obtuvo una licencia bancaria completa del BCE en 2023.

Tras la estela de Revolut

En 2025, la compañía ha localizado su oferta en España, Francia, Italia, Países Bajos y Austria. También, ha lanzado cuentas de ahorro para menores y ha ampliado su catálogo con nuevas clases de activos como mercados privados, renta fija y una crypto wallet.

Con su actual valoración, Trade Republic se acerca un poco más a Revolut, líder de los neobancos y el sector fintech con una valoración superior a los 65.000 millones de euros, y se distancia de N26, cuya valoración se acerca a los 9.000 millones.

Si se compara, por ejemplo, con la gran banca española, ya equivale a la capitalización bursátil de Bankinter y se queda a tan sólo 4.000 millones de diferencia de Banco Sabadell tras doblar la valoración de Unicaja.