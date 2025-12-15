Flinket cierra una ronda de financiación de 1,4 millones de euros y suma a MGC Mutua como socio estratégico

Flinket, especializada en open insurance y wealthtech, permitirá a bancos y aseguradoras lanzar productos de ahorro e inversión 100% online y regulados.

Flinket ha cerrado una ronda de financiación de 1,4 millones de euros destinada a acelerar el despliegue de su tecnología en el sector financiero y asegurador, según ha informado la firma en un comunicado.

En la ronda han participado los fundadores de Antai Venture Builder (empresa fundadora de las startups Glovo o Wallapop), Gerard Olivé y Miquel Vicente; el exsocio de Cuatrecasas, Eduardo Ramírez; así como ejecutivos del mundo financiero y legal. Además, la ronda suma a MGC Mutua como socio estratégico.

Sobre la entrada de esta mutualidad, la firma señala que le aporta "solidez, solvencia y refuerzo regulatorio" ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, actuando como aval asegurador de la plataforma.

Flinket señala que acaba de echar a andar y que está especializada en los negocios de open insurance y wealthtech. En concreto, subraya que su infraestructura "modular, abierta e interoperable" permitirá a bancos, aseguradoras y entidades financieras lanzar productos de ahorro e inversión basados en seguros 100% online, de ejecución inmediata y con pleno cumplimiento regulatorio.

La fintech está fundada por Joan Mir (presidente), por Chisco de Ascanio (miembro del consejo) y por Gabriela Orille, que asume el cargo de consejera delegada.

La firma destaca que Orille participó en la génesis y el lanzamiento de MyInvestor y que forma parte del consejo de Denarius, donde preside la comisión de tecnología e innovación.