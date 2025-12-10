BBVA facilita la creación de casi mil empresas en España en el último año con Ayuda T Pymes

El banco ha ampliado también sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio tras obtener licencia preliminar en Abu Dabi, reforzando su presencia en la región.

BBVA capta actualmente el 21% de las empresas que se constituyen en España y un 38% de la captación total en el segmento de pymes.

El servicio permite a los emprendedores gestionar todo el proceso de constitución de empresas desde un único punto y obtener las escrituras definitivas en solo 48 horas.

BBVA ha facilitado la creación de casi mil pymes en España en el último año gracias a su colaboración con Ayuda T Pymes.

BBVA continúa reforzando su compromiso con los emprendedores en España. Desde el lanzamiento en septiembre de 2024 del renovado Servicio de Alta de Empresas en constitución en colaboración con Ayuda T Pymes, ya son casi mil las pymes creadas con el acompañamiento del banco.

Esta evolución "consolida la buena acogida de un modelo que permite a los emprendedores iniciar su proyecto empresarial con apoyo especializado y en plazos significativamente más reducidos", destacan desde el banco vasco.

En la actualidad, y pese a no haber logrado sacar adelante la opa sobre Banco Sabadell, precisamente muy especializado en pymes y lo que motivó su oferta hace más de año y medio, BBVA capta el 21% de las empresas que se constituyen en España, representando un 38% de la captación total de la entidad en este segmento.

La colaboración entre BBVA y Ayuda T Pymes permite al emprendedor gestionar toda la constitución desde un único punto, con un circuito coordinado entre asesoría, notaría y banco que agiliza cada paso con soluciones digitales como la firma telemática de la constitución.

Otro de los hitos diferenciales ha sido la obtención de las escrituras definitivas en 48 horas, que facilita la puesta en marcha de la cuenta bancaria de manera fluida, resumen desde BBVA.

"Para muchos emprendedores, contar con un único interlocutor y con equipos que acompañan cada paso marca la diferencia en un momento tan relevante como iniciar un negocio", señala el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.

Y añade: "Acompañar a quienes dan sus primeros pasos es parte esencial del compromiso del banco con el tejido empresarial del país, y el crecimiento de este servicio confirma que simplificar la vida de los clientes es una dirección acertada".

Oriente Medio

Esta consecución en pymes llega al mismo tiempo en el que BBVA ha ampliado sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio tras obtener la licencia preliminar de la autoridad de Abu Dhabi Global Market (ADGM).

En concreto, esta autorización permitirá a BBVA ampliar sus servicios de banca corporativa y de inversión y reforzar su posicionamiento como socio estratégico para clientes corporativos e institucionales en la región.

El responsable de BBVA Corporate & Investment Banking (CIB) en Oriente Medio, Eduardo Ortiz Gross, ha sido nombrado senior executive officer de la oficina de Abu Dabi, desde donde liderará las operaciones del banco en la región.

BBVA está presente en Abu Dabi desde 2013 a través de una oficina de representación. Con esta nueva licencia, el banco podrá ampliar sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio, ofreciendo soluciones de financiación, asesoramiento, mercados globales y operaciones transfronterizas para clientes corporativos e institucionales.