HSBC nombra presidente a Brendan Nelson

Las claves nuevo Generado con IA HSBC Holdings ha designado a Brendan Nelson como presidente, cargo que ejercía interinamente desde el 1 de octubre. Brendan Nelson, de 76 años, se unió al consejo de HSBC en septiembre de 2023 y cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, incluyendo cargos en KPMG, BP y RBS. Nelson seguirá siendo presidente del Comité de Auditoría de HSBC hasta febrero de 2026, tras la publicación de los resultados de 2025. El proceso de selección consideró candidatos internos y externos, destacando el liderazgo y la trayectoria de Nelson en banca y gobernanza.

El consejo de administración de HSBC Holdings ha designado a Brendan Nelson como presidente de la entidad, cargo que venía desempeñando de manera interina desde el pasado 1 de octubre, según ha comunicado la firma británica a la Bolsa de Londres.

Nelson, de 76 años de edad, se incorporó al consejo de HSBC en septiembre de 2023 tras desarrollar una extensa carrera en el sector de servicios financieros, tanto en KPMG, como en los consejos de administración de empresas como BP y RBS.

Asimismo, Brendan Nelson permanecerá como presidente del Comité de Auditoría de HSBC hasta la publicación de los resultados de 2025 en febrero de 2026.

"Espero seguir trabajando con la junta directiva, Georges (Elhedery) y el equipo de gestión en general mientras cumplimos con nuestra estrategia", declaró el nuevo presidente de la entidad.

"Desde que asumió el cargo de presidente interino del grupo, Brendan ha demostrado sus excelentes capacidades de liderazgo respaldadas por su sólida trayectoria bancaria y de gobernanza", ha destacado Ann Godbehere, directora independiente sénior, quien dirigió el proceso de selección, que evaluó tanto candidatos internos como externos para el puesto.