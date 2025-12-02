Ibercaja renueva con Intrum para gestionar su cartera inmobiliaria hasta 2029

Actualmente, Intrum gestiona más de 135.000 inmuebles en España y, a través de Solvia, administra una cartera de 15.000 activos en alquiler.

La relación entre Ibercaja e Intrum se consolida tras casi diez años de colaboración, incluyendo operaciones destacadas como la compra de la cartera Cierzo en 2018.

La cartera inmobiliaria gestionada en el acuerdo está valorada en 200 millones de euros y será comercializada por Solvia, firma de Intrum.

El gestor de activos inmobiliarios Intrum ha renovado su acuerdo estratégico con Ibercaja para la gestión integral y comercialización de la cartera inmobiliaria de la entidad. La colaboración se extenderá hasta 2029 y será comercializada por Solvia, la firma inmobiliaria de Intrum.

Esta renovación consolida una relación de casi diez años entre ambas compañías y refuerza el papel de Intrum como socio estratégico en la gestión de activos para las principales entidades financieras del país. La cartera objeto del acuerdo está valorada en 200 millones de euros.

Ibercaja e Intrum mantienen una relación basada en acuerdos estratégicos para la gestión y comercialización de activos inmobiliarios, donde Intrum actúa como gestor y adquirente de carteras procedentes de Ibercaja.

Intrum ha adquirido en ocasiones carteras significativas de activos inmobiliarios adjudicados por parte de Ibercaja, siendo la operación más destacada la compra de la denominada "cartera Cierzo", en 2018, donde Ibercaja traspasó un volumen de activos adjudicados por un valor bruto de 652 millones de euros a Intrum, que por aquel entonces equivalían a prácticamente la mitad de su saldo de activos adjudicados.

Esa cartera -con 6.400 activos inmobiliarios procedente del banco zaragozano y sus filiales Residencial Murillo y Cerro Murillo- fue adquirida por un importe de 266 millones, por parte de una nueva sociedad participada en un 80% por el grupo sueco Intrum, mientras que Ibercaja ostenta el 20% restante.

En el caso de Intrum, hoy día cuenta con una cartera en el mercado español de más de 135.000 inmuebles de todas las tipologías. Además, a través de Solvia, gestiona una cartera de alquiler de 15.000 activos distribuidos por toda España.