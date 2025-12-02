El consorcio de CaixaBank para la 'stablecoin' del euro arranca como Qivalis, con Jan-Oliver Sell como CEO y capta a BNP

Qivalis busca obtener la autorización del Banco Central de los Países Bajos como Institución de Dinero Electrónico para su operación.

BNP Paribas se ha sumado recientemente al consorcio, que también incluye a ING, UniCredit, Danske Bank, Raiffeisen y otros grandes bancos.

Jan-Oliver Sell, exjefe de Coinbase Alemania, ha sido nombrado consejero delegado de Qivalis, junto a directivos con experiencia en bancos y entidades regulatorias europeas.

CaixaBank y varios bancos europeos han formado el consorcio Qivalis en Países Bajos para lanzar una stablecoin del euro en 2026.

El consorcio que CaixaBank y otros bancos europeos como ING, Danske Bank, UniCredit o Raiffeisen han formado en Países Bajos para lanzar una stablecoin del euro en la segunda mitad de 2026 empieza a dar sus primeros pasos.

El consorcio ha sido bautizado como Qivalis, y al frente se ha puesto como consejero delegado a Jan-Oliver Sell, el exjefe de Coinbase Alemania entre 2020 y 2025. Antes había trabajado para entidades financieras como Morgan Stanley, Meteora Partners, Harbourne Partners o Binance.

La estructura directiva se completa con Sir Howard Davies como presidente del consejo supervisor, quien fuera el primer presidente de la Autoridad de Servicios Financieros (la actual FCA británica), director de la London School of Economics y presidente de RBS. También fue vicegobernador del Banco de Inglaterra.

Así como con Floris Lugt, director financiero, que viene de ser responsable del negocio de activos digitales en ING, entidad donde ha pasado dos décadas.

Qivalis, domiciliada en Ámsterdam, trabaja para obtener la autorización y supervisión del Banco Central de los Países Bajos (DNB) como Institución de Dinero Electrónico (EMI).

Además de CaixaBank, forman parte de la iniciativa ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, Raiffeisen Bank International y BNP Paribas, que se ha incorporado el 1 de diciembre.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.