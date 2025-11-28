Sabadell da por hecho que Martínez venderá su 3,9% una vez cobre el dividendo del TSB

El consejo de administración de Sabadell se mantiene con 14 miembros y no tiene urgencia por reemplazar a Martínez, quien fue el único consejero que apoyó la opa fallida del BBVA.

Se espera que, tras recibir el dividendo, Martínez venda en bloque su participación, habiendo rentabilizado su inversión iniciada en 2013.

El inversor mexicano planea conservar su paquete accionarial hasta que el banco distribuya el megadividendo extraordinario por la venta de TSB al Santander, previsto para marzo o abril de 2026.

El mexicano David Martínez Guzmán sale del consejo de administración de Banco Sabadell, pero todavía mantiene su paquete de acciones del 3,86% en el banco vallesano, siendo aún el primer accionista privado de la entidad.

Y es previsible que lo mantenga, al menos, hasta que el grupo distribuya entre marzo y abril de 2026 los 2.500 millones de euros del megadividendo extraordinario por la venta de su filial británica TSB al Santander.

Una vez pasado este hito, en el seno del banco catalán dan por hecho que el inversor azteca venderá su paquete en bloque. Por entonces, ya habrá rentabilizado de sobra su inversión oportunista en el Sabadell, donde entró en una ampliación de capital llevada a cabo en septiembre de 2013.

En el Sabadell no le han presionado para que se marche tras ponerse del lado de BBVA en la fallida opa del banco vasco, que terminó con tan sólo el 25,33% de aceptaciones. Pero tampoco le han animado a quedarse.

Antes de la opa, Josep Oliu y César González-Bueno le consideraban un consejero muy valioso, con buenas opiniones. Pero la opa lo estropeó todo. Martínez Guzmán apostó por el caballo perdedor, el de Carlos Torres, y su posición tanto en el consejo del Sabadell como en su accionariado se había vuelto muy delicada y débil.

Su renuncia al consejo, por tanto, era "lo esperable", según fuentes relacionadas con el Sabadell. "No tenía sentido alargar una tensión interna y tan explícita" para la nueva hoja de ruta del banco, añaden las fuentes anteriores. Pero, como inversor que es, Martínez Guzmán intentará maximizar su beneficio hasta el último minuto.

Es decir, hasta que reciba el dividendo por la venta de TSB al Santander, una operación que se acordó en algo más de 3.000 millones de euros. Por esta razón, aún conserva su participación al completo.

Un consejo paciente

Entre tanto, el consejo de administración de Banco Sabadell permanecerá con 14 miembros. Sus estatutos marcan que el banco puede funcionar con un órgano de gobierno mínimo de 11 miembros, y por ahora la entidad no tiene una necesidad imperiosa de relevarle ni se ha tomado una decisión al respecto.

El inversor ha presentado su renuncia mes y medio después de que la opa del BBVA fracasara y tras haber mostrado su apoyo a la operación del banco liderado por Torres. El mexicano fue el único consejero de Sabadell que votó en contra de la decisión del organismo de rechazar la oferta de BBVA, siendo el único en aceptarla.