Banco Sabadell nombra a Albert Figueras director de Red en España tras la jubilación de Jaime Matas

El consejo de administración de Banco Sabadell, del que acaba de renunciar el mexicano David Martínez Guzmán tras la opa fallida del BBVA, ha aprobado el nombramiento de Albert Figueras como nuevo director de Red en España, cargo que asumirá de forma efectiva el 1 de febrero de 2026, tras la jubilación del actual director de Red de la entidad, Jaime Matas, el próximo 31 de enero, según ha informado la entidad en un comunicado.

Figueras es director general de Banco Sabadell México desde mayo de 2023, cargo en el que será sustituido por José Iragorri, actual director de Corporate & Investment Banking México.

La dirección de Red de Banco Sabadell que pasará a liderar Figueras "es un puesto clave para la consecución de los objetivos de la entidad, ya que coordina y ejecuta la estrategia comercial de las diferentes direcciones territoriales en España".

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha puesto de manifiesto que "Jaime Matas es un ejemplo de tenacidad y trabajo en equipo, que ha sido capaz de hacer crecer el negocio con excelencia a lo largo de su extensa y brillante carrera".

Ha asegurado además que "Albert Figueras conoce muy bien la forma de hacer banca de Sabadell" y se ha mostrado convencidos de que contribuirá a cumplir el reto de ser el mejor banco de España.

Matas dejará Banco Sabadell el 31 de enero próximo, tras cerca de 50 años de compromiso ininterrumpido con la entidad. Ha desempeñado su labor en la red comercial en Cataluña y Andalucía, ha estado especialmente vinculado a la Territorial Este (Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares), donde asumió la dirección de Negocio tras la integración de la CAM, y en 2021 fue nombrado director de Red del banco.

Por su parte, Figueras llegó a México tras su labor previa como máximo responsable de Empresas y Autónomos de Banco Sabadell.