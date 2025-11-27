Ibercaja espera que el mercado de crédito se vaya "templando" con el fin de la opa a Sabadell

La tasa de morosidad en el área de banca de empresas de Ibercaja se redujo hasta el 2,48%, mejorando 29 puntos básicos respecto a septiembre de 2024.

El 13% de los créditos formalizados por Ibercaja cumplen criterios ESG, y la entidad espera incrementar su saldo de crédito a empresas entre 1.000 y 1.500 millones de euros en el próximo trienio.

La concesión de nuevo crédito a empresas no inmobiliarias por Ibercaja alcanzó los 2.568 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 10% más que el año anterior.

Ibercaja prevé que el mercado de crédito se normalice tras el final de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, después de un periodo de intensa competencia y guerra de precios.

La directora de Banca de Empresas de Ibercaja, Teresa Fernández, ha anticipado que el mercado de crédito "poco a poco se irá templando" tras el final de la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell.

"Hemos estado año y medio, se ha alargado mucho en el tiempo", ha indicado la banquera durante una rueda de prensa celebrada este jueves.

En su opinión, como ambas entidades "llevaban su propia guerra demostrando su capacidad de seguir siendo independientes y ofrecer rentabilidades y crecimientos", lo que ha provocado es que haya aumentado la competencia en el mercado.

"Durante todo este proceso de opa hemos tenido una guerra de precios importante", ha enfatizado Fernández, que ha señalado que los clientes "han estado a la espera de lo que pasaba", tal y como recoge Europa Press.

El banco espera que la situación del mercado de crédito vuelva a la normalidad porque consideran que está "desvirtuado" en precios, tanto en hipotecas como en los préstamos para empresas.

Crédito por casi 2.600 millones

La entidad concedió nuevo crédito por valor de 2.568 millones de euros a empresas no inmobiliarias en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 10% respecto al año anterior.

El 15% de esta nueva producción, en torno a unos 270 millones de euros, se ha destinado a financiar proyectos y necesidad de circulante de nuevos clientes.

El importe formalizado de créditos que está alineada con criterios ESG se ha elevado un 18% frente al año anterior. Esto supone que el 13% del total de formalizaciones en el periodo se ajusta a este tipo de criterios.

El banco tiene previsto crecer entre 1.000 y 1.500 millones de euros en saldo de crédito de empresas, así como elevar 30 puntos básicos su cuota de mercado para el trienio del plan estratégico.

En términos absolutos, el banco espera cerrar el año que viene con 90.000 clientes empresas y 15.000 millones de euros de volumen de actividad.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, Ibercaja ha elevado en 2 puntos básicos su cuota de mercado de crédito a empresas no financieras, hasta el 1,79%. Desde 2021, su cuota se ha elevado en 50 puntos básicos.

Respecto al volumen de circulante, Ibercaja ha registrado un aumento del 6,1% al cierre del tercer trimestre frente a septiembre de 2024, hasta los 8.000 millones de euros.

"Gracias al destacado desempeño en los primeros nueve meses del 2025, prevemos cerrar el ejercicio rebasando los 11.000 millones de euros", ha indicado la directora de Negocio de Empresas de Ibercaja, Cristina Mateo.

A cierre del noveno mes del año, el banco había registrado un aumento de 4.000 empresas clientes, hasta los 85.000 clientes en este segmento. Las nuevas empresas han formalizado con el banco créditos por valor de 500 millones de euros.

"Este crecimiento de la actividad se ha producido manteniendo unos niveles de riesgo bajo control, gracias a una gestión prudente y un modelo de seguimiento de alertas tempranas", ha enfatizado Mateo.

En cuanto a la tasa de morosidad, en el área de banca de empresas se ha situado en el 2,48%, lo que supone una mejora de 29 puntos básicos respecto a septiembre de 2024.