Deutsche Börse lanza una opa por el 100% de Allfunds y lo valora en 5.300 millones

La fusión busca crear un ecosistema paneuropeo de fondos de inversión, reducir la fragmentación en la industria y generar sinergias operativas entre ambas plataformas.

El consejo de administración de Allfunds ha aceptado iniciar negociaciones exclusivas, aunque la operación está sujeta a la finalización de la due diligence y otras condiciones habituales.

La propuesta incluye un pago de 8,80 euros por acción de Allfunds, repartido a partes iguales entre efectivo y nuevas acciones de Deutsche Börse, además de dividendos adicionales.

Deutsche Börse Group ha presentado una oferta pública de adquisición no vinculante por el 100% de Allfunds Group, valorando la compañía española en 5.300 millones de euros.

Ante los rumores del mercado, Deutsche Börse Group ha confirmado que mantiene conversaciones exclusivas con Allfunds Group sobre una posible adquisición de la totalidad del capital social "emitido y por emitir" de Allfunds, una propuesta que, no obstante, es "no vinculante".

El consejo de administración de Allfunds ha acordado por unanimidad que Allfunds entre a discutir estas negociaciones exclusivas.

El anuncio de cualquier oferta vinculante relativa a una posible adquisición está sujeto al cumplimiento o la exención de una serie de condiciones previas habituales, incluyendo, entre otras, la finalización satisfactoria de la due diligence habitual con respecto a Allfunds, la finalización de la documentación definitiva de la transacción y la aprobación final de los consejos de administración de Deutsche Börse y Allfunds.

Con motivo del anuncio, los títulos de la plataforma wealthtech y supermercado de fondos español se han disparado más de un 22% en Euronext Ámsterdam, por encima de los 8,10 euros.

La propuesta no vinculante actualmente en debate implica un pago total de 8,80 euros por acción de Allfunds, compuesto por 4,30 euros en efectivo y 4,30 euros en nuevas acciones de Deutsche Börse Group, más un dividendo permitido para el ejercicio 2025 de 0,20 euros por acción de Allfunds. Esto supone valorar Allfunds en 5.300 millones de euros.

Antes del anuncio de la oferta, Allfunds estaba valorada en algo menos de 4.000 millones de euros en bolsa.

El capital riesgo americano Hellman & Friedman y el banco francés BNP Paribas son los principales accionistas de la compañía española, que salió a bolsa en 2021.

Además, según los términos de dicha propuesta no vinculante, se prevé que los accionistas de Allfunds también tengan derecho a recibir dividendos en efectivo, prorrateados a la fecha de cierre, de hasta 0,20 euros por acción de Allfunds para el ejercicio 2026 y 0,10 euros por acción de Allfunds por trimestre durante el ejercicio 2027.

Se prevé que la fusión de Deutsche Börse Group y Allfunds se lleve a cabo mediante un acuerdo de constitución de sociedades (scheme of arrangement) conforme al artículo 26 de la Ley de Sociedades del Reino Unido de 2006.

"Deutsche Börse Group cree en la sólida lógica estratégica, comercial y financiera de la combinación de Allfunds con el segmento de negocio de servicios de fondos de Deutsche Börse Group. Esta posible combinación de negocios representaría una consolidación aún más exitosa, estableciendo un ecosistema verdaderamente paneuropeo", explica la gestora de la bolsa alemana en un comunicado.

Y añade: "Reduciría la fragmentación en la industria europea de fondos de inversión y crearía un negocio armonizado con alcance global, desempeñando un papel clave para facilitar la inversión de ahorros minoristas en asignaciones de capital productivas, como los fondos de inversión. Se espera que la combinación genere importantes eficiencias operativas y sinergias de costes entre plataformas y servicios, permita la racionalización de la capacidad de inversión e impulse la innovación para los clientes con una comercialización aún más rápida".

"Deutsche Börse Group defiende firmemente la prosperidad de la industria de fondos, esencial para la posición de la UE como centro financiero de relevancia mundial. La transacción propuesta se alinearía con la estrategia de Deutsche Börse y enfatiza aún más su compromiso y esfuerzos continuos para fortalecer los mercados de capitales europeos y su competitividad global, tal como lo prevé la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU)", sentencia el grupo germano.