El mexicano David Martínez presenta su renuncia como consejero del Sabadell tras su apoyo a la opa fallida del BBVA

David Martínez Guzmán, el primer accionista privado de Banco Sabadell con un 3,86% del capital, ha presentado su renuncia como consejero del banco vallesano.

El mexicano, que llevaba doce años como consejero, ha comunicado su decisión en una carta este mismo jueves. En ella ha expresado "su agradecimiento por el éxito rotundo que tanto el presidente como los competentes equipos que han trabajado para el banco han conseguido".

El inversor presenta su renuncia mes y medio después de que la opa del BBVA fracasara y tras haber mostrado su apoyo a la operación del banco liderado por Carlos Torres.

Y todo ello pese a que, días después del fiasco del banco azul, Martínez Guzmán ya felicitara en público al Sabadell para intentar apaciguar la tensión con Josep Oliu, presidente del banco catalán, y su CEO, César González-Bueno.

Como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia, su decisión frustrada de venta le había dejado en una posición delicada y débil dentro del capital y el consejo de administración de Banco Sabadell, donde nadie quería echarlo, pero tampoco que siguiera.

Y es que el mexicano fue el único consejero de Sabadell que votó en contra de la decisión del organismo de rechazar la oferta de BBVA, siendo el único en aceptarla.

"Estoy plenamente convencido" de la estrategia -ahora en solitario- de Sabadell, afirmaba Martínez en la citada carta. "Como accionista, espero participar en el éxito continuo de Sabadell". Algo que ahora se pone en entredicho.