Creand recompra a Ángel Soria (Torre Rioja) el 9% de Banco Alcalá para controlar el 100%

En los últimos años, Creand ha recomprado participaciones minoritarias a otros accionistas, consolidando así su control sobre Banco Alcalá.

Banco Alcalá, ahora rebautizado como Creand Wealth Management, administra cerca de 5.200 millones de euros y espera alcanzar los 6.000 millones en 2025, antes de lo previsto en su plan estratégico.

La operación generó una plusvalía "no demasiado elevada" para Torre Rioja, que se reserva la opción de reinvertir en el holding matriz de Creand en Andorra.

Crèdit Andorrà (Creand) ha recomprado el 9% de Banco Alcalá a la socimi Torre Rioja, controlada por Ángel Soria, logrando así el control total (100%) de su filial española.

Por primera vez, Crèdit Andorrà (Creand) controlará el 100% de su filial española, Banco Alcalá. El grupo financiero andorrano ha recomprado a la socimi Torre Rioja, del empresario Ángel Soria, el 9% del capital que ostentaba desde la ampliación de capital con la que entró en 2021.

Ese año, Torre Rioja Madrid Socimi inyectó 6,1 millones de euros en una ampliación con la que se hizo con el citado porcentaje minoritario. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes próximas a la sociedad inmobiliaria, la recompra se produjo en septiembre dando lugar a una plusvalía "no demasiado elevada".

Soria (Torre Rioja) se ha reservado la opción de reinvertir el dinero obtenido en la recompra en una futura participación en el holding matriz de Creand, en Andorra. Todavía no hay nada cerrado, indican estas fuentes.

Cabe recordar que Creand está controlado por un núcleo de grandes familias andorranas, principalmente las sagas Pintat, Reig y Casal, junto con otros accionistas relevantes.

En los últimos años, Creand ha ido recomprando las participaciones minoritarias que otros inversores y grupos familiares tenían en Banco Alcalá, como Riva y García (10%) o los Ros González (5%).

Marcos Ojeda, consejero director general de Creand Wealth Management.

Banco Alcalá, fundado en 1989 por la familia Argüelles y hoy rebautizado como Creand Wealth Management, administraba casi 5.200 millones de euros de altos patrimonios a finales de 2024. Fue en 2011 cuando Crèdit Andorrà adquirió el 85% de Banco Alcalá.

La entidad, dirigida por Marcos Ojeda, prevé alcanzar los 6.000 millones en volumen de negocio a finales de 2025, un año antes de lo previsto en el plan estratégico 2024-2026, conforme a sus últimos resultados anuales.

En nuestro país, el banco patrimonial ha integrado recientemente el multifamily office de GBS Finanzas y la empresa de asesoramiento financiero Argenta Patrimonios, heredada de Vall Banc tras la absorción de éste por Creand en el Principado.

Por su parte, Ángel Soria (Torre Rioja Madrid) sacó a bolsa en verano su patrimonio inmobiliario, valorado en 850 millones de euros. Lo hizo mediante la cotización de la socimi en Portfolio Stock Exchange.