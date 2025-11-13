Klarna se mimetiza con los neobancos: de los pagos flexibles sin intereses a la tarjeta de débito para captar jóvenes

El gigante sueco Klarna, que hace dos meses debutó en la Bolsa de Nueva York tras recaudar 1.370 millones de dólares y valorar la compañía en unos 15.100 millones, quiere mimetizarse con los neobancos europeos más populares como Revolut, Trade Republic, N26 o Bunq.

La plataforma de pagos flexibles sin intereses, muy conocida por su lema de "Compra ahora, paga después", quiere evolucionar hacia un modelo de banca digital y atacar más profundamente al colectivo de los jóvenes. Por ello, acaba de presentar su nueva tarjeta de débito.

Klarna lleva 20 años operando y ha alcanzado la cifra global de 111 millones de usuarios. En España, ha cumplido su quinto aniversario con 2 millones de usuarios.

La plataforma nórdica ya trabaja con 57 de los 100 ecommerce más grandes de España. Fnac ha sido la última cadena en unirse a su larga lista de colaboradores. En una presentación ante la prensa, el responsable de Klarna para España, Carlos Íñiguez, ha adelantado que, previsiblemente, la firma pueda acabar el año que viene con 70 de esos 100 grandes ecommerce asociados a su plataforma.

Asimismo, ha afirmado que una de cada tres operaciones de pago aplazado en nuestro país se transaccionan con Klarna.

En su expansión de plataforma de pagos flexibles digitales a banco digital, ha sido necesario contar con cuenta corriente y con una tarjeta de débito asociada.

"Hay un gran hueco entre el público joven, que no quiere endeudarse y prefiere los pagos flexibles sin intereses o las tarjetas de débito. Los jóvenes ven con mejores ojos hacer tres pagos al 0% que pedir dinero a un familiar, tirar de ahorros o solicitar un crédito a un gran banco", considera Íñiguez.

La tarjeta de débito Klarna. Europa Press.

De ahí su ofensiva por este colectivo, con una tarjeta de débito que contiene servicios extra como el cashback. Pero, lo principal es que da la opción de pagar en tres plazos sin intereses.

Desde Klarna aseguran que el lanzamiento de esta tarjeta responde a la demanda de los consumidores españoles, de los cuales el 84% estaría dispuesto a cambiar su tarjeta de débito por una que ofrezca ventajas como pago a plazos sin intereses, descuentos o cashback.

Por otra parte, la tarjeta es aceptada en todos los comercios que operan con Visa, tanto físicos como online.

A la tarjeta se añaden cuatro niveles de suscripciones que dan acceso a diferentes ventajas, desde descuentos en primeras marcas hasta seguros de viaje, pasando por abonos a servicios premium digitales y de ocio.