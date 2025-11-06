González-Bueno dice que el Sabadell "está preparado" para crecer más y ser más rentable

La entidad destaca su compromiso récord, su capacidad comercial, el foco en el mercado español, la digitalización, la eficiencia en costes y la mejora del perfil de riesgo.

Sabadell ha reafirmado los objetivos de su Plan Estratégico 2025-2027, que incluyen alcanzar un ROTE del 16% y repartir 6.450 millones de euros a sus accionistas.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, afirma que la entidad está preparada para crecer más, aumentar su rentabilidad y convertirse en el mejor banco de España.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que el banco "está preparado" para crecer más, ser más rentable y "ser el mejor de España". Todo ello después de ser capaz de frenar la opa hostil de BBVA hace pocas semanas.

Lo ha dicho en una serie de reuniones con más de 1.500 directivos de las seis Direcciones Territoriales de la entidad, que se han celebrado en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián, ha informado la entidad en un comunicado.

La entidad ha reafirmado los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027 que prevé alcanzar un ROTE del 16% y remunerar a sus accionistas con 6.450 millones de euros.

González-Bueno ha señalado la voluntad de "acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida" para los accionistas.

Ha celebrado que "los niveles de compromiso están en récord histórico" y que el valor diferenciador del banco es "su capacidad comercial y su vocación de servicio".

El consejero delegado de la entidad vallesana ha subrayado los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027, que incluyen el incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, el foco en España, el avance del proceso de digitalización, la eficiente gestión de los costes y la mejora del perfil de riesgo.