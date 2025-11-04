Ibercaja gana 271 millones hasta septiembre, un 7,3% más
El volumen de negocio de la entidad registró un nuevo máximo histórico, por encima de los 109.000 millones de euros, un 6,4% más.
Más información: Ibercaja prevé solo otra bajada de tipos del BCE salvo que el euro suba hasta 1,25 dólares
Las claves
nuevo
Generado con IA
Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 271 millones de euros hasta septiembre, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
La rentabilidad (ROTE) de la entidad mejoró hasta el 12,8%, impulsada por la resiliencia de ingresos y la reducción del impuesto a la banca.
El volumen de negocio de Ibercaja alcanzó un máximo histórico, superando los 109.000 millones de euros, un 6,4% más interanual.
Los recursos de clientes aumentaron un 7,6%, y el crédito sano creció un 3,4% interanual, con las formalizaciones incrementándose un 21% respecto a septiembre de 2024.
Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 271 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 7,3% superior al del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La rentabilidad analizada (ROTE) de Ibercaja mejoró hasta el 12,8% a cierre de septiembre, dos décimas por encima de la de un año antes, "gracias a la resiliencia de los ingresos, a pesar de la bajada de tipos de interés; un coste del riesgo contenido en 22 puntos básicos; y la reducción del impuesto a la banca, según la nueva normativa".
El volumen de negocio de Ibercaja registró un nuevo máximo histórico, por encima de los 109.000 millones de euros, un 6,4% superior al del tercer trimestre de 2024.
Los nuevos recursos de clientes crecieron hasta los 79.493 millones de euros, un 7,6% más que en septiembre de 2024, con un aumento del volumen de los depósitos de clientes del 5,4% interanual y un incremento del saldo de gestión de activos y seguros del 9,4%.
Ibercaja ha destacado que el crédito 'sano' se incrementó un 3,4% interanual, hasta los 29.649 millones de euros, impulsado por la "excelente" evolución de las formalizaciones, que aumentaron un 21% respecto a septiembre de 2024.
Los ingresos recurrentes de Ibercaja alcanzaron los 939 millones de euros hasta septiembre debido a la evolución de las comisiones, que crecieron un 5,4% interanual, hasta los 375 millones.