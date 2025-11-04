Ibercaja gana 271 millones hasta septiembre, un 7,3% más

Las claves nuevo Generado con IA Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 271 millones de euros hasta septiembre, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior. La rentabilidad (ROTE) de la entidad mejoró hasta el 12,8%, impulsada por la resiliencia de ingresos y la reducción del impuesto a la banca. El volumen de negocio de Ibercaja alcanzó un máximo histórico, superando los 109.000 millones de euros, un 6,4% más interanual. Los recursos de clientes aumentaron un 7,6%, y el crédito sano creció un 3,4% interanual, con las formalizaciones incrementándose un 21% respecto a septiembre de 2024.

Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 271 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 7,3% superior al del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La rentabilidad analizada (ROTE) de Ibercaja mejoró hasta el 12,8% a cierre de septiembre, dos décimas por encima de la de un año antes, "gracias a la resiliencia de los ingresos, a pesar de la bajada de tipos de interés; un coste del riesgo contenido en 22 puntos básicos; y la reducción del impuesto a la banca, según la nueva normativa".

El volumen de negocio de Ibercaja registró un nuevo máximo histórico, por encima de los 109.000 millones de euros, un 6,4% superior al del tercer trimestre de 2024.

Los nuevos recursos de clientes crecieron hasta los 79.493 millones de euros, un 7,6% más que en septiembre de 2024, con un aumento del volumen de los depósitos de clientes del 5,4% interanual y un incremento del saldo de gestión de activos y seguros del 9,4%.

Ibercaja ha destacado que el crédito 'sano' se incrementó un 3,4% interanual, hasta los 29.649 millones de euros, impulsado por la "excelente" evolución de las formalizaciones, que aumentaron un 21% respecto a septiembre de 2024.

Los ingresos recurrentes de Ibercaja alcanzaron los 939 millones de euros hasta septiembre debido a la evolución de las comisiones, que crecieron un 5,4% interanual, hasta los 375 millones.