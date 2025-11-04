El BEI busca financiar la defensa en Europa con 4.500 millones de euros en 2026

Durante la Conferencia Internacional de Banca, se debatió también sobre innovación, regulación financiera y la importancia del acuerdo UE-Mercosur para la autonomía estratégica europea.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) busca financiar con 4.500 millones de euros al sector de la defensa en Europa para el año que viene. Esto es, con 1.000 millones más que en 2025, según ha adelantado su presidenta, Nadia Calviño, este martes.

"Vamos a proponer al Consejo del BEI que el 5% de toda nuestra financiación dentro de la UE, que son 4.500 millones, se dedique a seguridad y defensa el próximo año", ha explicado Calviño durante su intervención en la Conferencia Internacional de Banca que celebra anualmente Banco Santander.

La responsable del brazo financiero de la UE ha explicado que el organismo está dedicando el 3,5% de su negocio total este año a financiar dicho sector. Lo que supone llegar a 3.500 millones en 2025, más del triple que en 2024.

En una entrevista reciente con EL ESPAÑOL-Invertia, Calviño recordó que "la dependencia de EEUU no se supera en 24 horas y España puede ser un jugador clave en la defensa europea".

En la conferencia del Santander, la presidenta del BEI ha puesto en contexto que, en un principio, el organismo solamente financiaba tecnologías o proyectos de doble uso: civil y militar. Pero, desde este año, el banco también puede financiar proyectos puramente militares, que son "extremadamente relevantes", según Calviño.

La responsable del BEI también ha indicado que están trabajando en acuerdos con otras entidades financieras comerciales. Ya disponen de un acuerdo con Deutsche Bank y están trabajando en otro con el propio Banco Santander para proporcionar circulante a las empresas del sector de defensa.

Calviño ha indicado que espera que el acuerdo con Santander se cierre antes de fin de año.

Conferencia de Banca

En esta conferencia, además, la presidenta del Santander, Ana Botín, ha pedido menos regulación para que Europa pueda innovar y crecer más.

También han sido ponentes José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Escrivá ha reconocido que no hay restricciones para que la banca europea lance stablecoins en colaboración con la banca internacional ligadas a divisas de referencia como el euro o el dólar, pero reservándose los bancos centrales como el BCE o la Fed su rol de respaldo.

Mientras que Cuerpo ha resaltado la importancia del acuerdo UE-Mercosur, que dotará a Europa de mayor independencia y autonomía estratégica y cuya ratificación espera para las "próximas semanas".