Deutsche relanza su banca personal para clientes de entre 50.000 y 500.000 euros con depósitos o fondos exclusivos

Deutsche Bank da una segunda vida a la banca personal. El banco germano ha lanzado en un proyecto pionero en Europa que empieza por España el programa Premium DB, destinado a clientes de rentas medias y altas entre 50.000 y 500.000 euros.

Este programa ofrecerá productos y servicios diferenciados para este segmento de clientes: productos bancarios y financiación; asesoramiento en inversión; y servicios premium como entradas a museos con pases privados y conciertos, o reservas exclusivas en restaurantes a través de The Fork.

Como ha explicado Juan Manuel Salcedo, responsable de Premium Bank en Deutsche Bank España, unos 112.000 clientes del grupo en nuestro país pasarán a operar automáticamente en Premium DB.

Estos representan el 25% de la base de clientes de la entidad en España, y el objetivo de sus responsables es que "en cinco o seis años, supongan el 50% del total". Esto supondría crecer a razón de un 10% anual durante el próximo lustro.

Entre los servicios financieros premium que podrán disfrutar las rentas medias y altas de Deutsche Bank, hay un depósito que ofrece un 3% TAE a un año, un punto porcentual más que la tasa de referencia del BCE en estos momentos; una tarjeta con Mastercard con acceso a salas VIP y fast track en aeropuertos de todo el mundo; o carteras de fondos de inversión con arquitectura abierta de terceras gestoras.

Dentro de estas últimas, se incluyen las carteras Core-Satellite, a partir de 50.000 euros, que se construyen a partir de un núcleo basado en la visión del director de Inversiones global de Deutsche Bank y que se complementa con estrategias específicas para cada cliente (liquidez, ESG, etc). También la gestión delegada de carteras para patrimonios superiores a 300.000 euros.

Igualmente, los clientes tendrán atención preferente telefónica y un gestor personal en oficinas y digital, así como acceso a eventos financieros de formación.

El caladero de potenciales clientes sobre los que quiere crecer Premium DB son los 1,2 millones de personas que, según la Agencia Tributaria, ganan entre 60.000 y 150.000 euros al año.

Además de estos servicios, Deutsche está ultimando el próximo lanzamiento de fondos alternativos de capital privado para su banca personal, y está cerrando acuerdos con despachos legales que presten su servicio en condiciones preferenciales a los clientes de Premium DB, como ha adelantado Fernando Camacho, responsable de Banking Products.

El nuevo segmento de Premium DB se implementará en la red de 100 oficinas que Deutsche Bank tiene repartida por nuestro país, pero, sobre todo, en las 25 de ellas que han sido reformadas y reorientadas como flagships.

"El programa es amplio y todo uno, pero dentro del programa, el asesoramiento en materia de inversión es la clave", ha subrayado Marta González, responsable de Investment Solutions de Deutsche Bank España.

La gran banca

De esta forma, Deutsche Bank recupera un segmento de banca personal que, con el paso de los años, la gran banca española había dejado de lado en favor de los altos patrimonios y las grandes fortunas de la banca privada. Hace más de una década, grupos como Santander o Popular optaron por marcas de banca personal como Select u Óptima.

Hoy en día, CaixaBank conserva su banca personal Premier; Banca March lanzó una plataforma de inversiones y ahorro online llamada Avantio, y la última en atacar este nicho de mercado ha sido ING.

Con su próxima apertura de una flagship en Colón, en el centro de Madrid, ING lanzará en 2026 su banca privada -que, en la práctica, es una suerte de banca personal para rentas altas- de la mano de un hombre de la casa, Pablo Porres, y precisamente un ex de Deutsche Bank, Fernando Candau.